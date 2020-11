‘BAREM IDEM U RAJ!’: Instagram profil pape Franje uhvaćen kako lajka fotku seksi brazilskog modela: ‘Upao je u zamku požude’

Službeni profil pape Franje na Instagramu uhvaćen je kako lajka fotografiju brazilskog modela u školskoj odjeći

U Vatikanu bi se uskoro moglo otvoriti mjesto menadžera društvenih mreža nakon što je profil na Instagramu pape Franje uhvaćen u “lajkanju” fotografije brazilskog bikini modela u seksi školskoj odjeći, prenosi RT.

Prema izvješćima i navodnim snimkama zaslona koje navodno prikazuju pogrešku na društvenoj mreži, papa Franjo je dao svoj blagoslov 27-godišnjem brazilskom glamuroznom modelu Nataliji Garibotto.

NA KAPTOLU ŠOKIRANI IZJAVOM PAPE O HOMOSEKSUALCIMA: ‘Ovo će izazvati reakcije, on je dotaknuo svojevrsni DNK katoličke vjere’

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

“Barem idem u raj “, komentirala je Garibotto. Instagram račun pape Franje može se pohvaliti sa 7,2 milijuna sljedbenika, pa je bilo neizbježno da će neki od obožavatelja primijetiti službeno ime pape među onima koji su lajkali fotografiju

Čini se da se službenom papinskom računu više ne sviđa fotografija, ali društveni mediji nikad ne zaboravljaju. Reakcije na nezgodu su pljuštale tijekom vikenda, a neki tvrde da je i sam Papa upao u “zamku požure”.

I can’t believe this is real. pic.twitter.com/rJ7sdzhXNs — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 16, 2020

the pope falling into a thirst trap is a great way to wrap up 2020 — $kodk $work (@wario_chalmers) November 13, 2020

Pobožniji korisnici Twittera ponudili su papi Franji svoje digitalne “misli i molitve”, pozivali na smirenost i ustrajavali u tome da Papa sam ne vodi vlastite račune na društvenim mrežama, dok su drugi poticali ljude da sami slijede Bibliju.

Nekarakteristično pozivu Božjeg sluge u celibatu, papa Franjo rekao je početkom ove godine da je seksualno zadovoljstvo božanski dar, pa možda njegova nedavna aktivnost na društvenim mrežama ne bi trebala biti iznenađenje. U međuvremenu, prošlog je mjeseca odobrio istospolne civilne zajednice.

ŠTO DJECA UČE O GEJEVIMA: U udžbeniku za vjeronauk stavlja ih se u isti koš s pedofilijom i silovanjem: ‘To su najčešći grijesi…’