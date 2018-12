BANJA LUKA OPET NA NOGAMA, OTAC UBIJENOG DAVIDA ZAGRMIO: ‘Gdje je sad Anto Nobilo, kojeg je Dodik poslao da umanji zločin?!’

“Prva greška mu je bila kada je mog sina proglasio narkomanom, lopovom i samoubojicom. Drugi dokaz je dolazak u našu kuću i laganje u oči”

U Banjoj Luci i večeras se nastavljaju prosvjedi grupe “Pravda za Davida”. Otac ubijenog Davida prije dva dana dao je vlastima rok do danas u 18 sati da se smijene ministar unutarnjih poslova i drugi visoki dužnosnika MUP-a Republike Srpske koje krivi za zataškavanje zločina počinjenog u slučaju njegova sina.

Na početku današnjeg skupa Dragičević je rekao kako ne odlazi s Trga Krajine dok se ne ispune njegovi uvjeti.

“Tražim smjene i ostavke. Slučaj ubojstva mog sina će ići na Tužilaštvo BiH. Neki kažu da ja uz pomoć Britanaca rušim RS. Neka EU stane na stranu Lukača i neka dozvoli da nas sve pobiju, ali ja to više neću dozvoliti. Ne idem odavde. Moj ultimatum nije od jučer. Sve to ima u SIPA-i i Tužilaštvu. Ubili su mi dijete, a mene su uhapsili za dvije minute. Htjeli su da me ubiju i na taj način unište grupu “Pravda za Davida”, rekao je Davor Dragičević.

“Gdje je sad Anto Nobilo”

Dodao je, piše Avaz, i kako su vlasti 25. prosinca, kad je policija krenula na prosvjednuike, pokazale tko su i što su.

“Mom djetetu su rekli da mu je otac ubijen. Ja odavde ne idem, a neka mi rade šta hoće. Ako policija prva krene, imaju novinari. Neću čekati da me ubiju. Šest dana su ga držali. Neka austrijska vlada priloži snimak s “Raiffeisen banke”, dodao je aludirajući na dokazne materijale iz istrage.

Njegovi zahtjevi su, kaže, minimalni.

“Moje obećanje je obećanje. A gdje je sad Anto Nobilo, kojeg je Dodik poslao da umanji zločin. Rokove sam pomicao zbog ovog naroda. Pozivam međunarodnu zajednicu. Dajte Lukaču i Dodiku sva ovlaštenja da nas pobiju da mi znamo na čemu smo, a mi ćemo se boriti”, dramatično je apelirao.

“Moje dijete nećete ubiti i otići mirno spavati”

Dragičević je istaknuo kako je od ubojstva njegova sina prošlo 280 dana.

“Dragi moj sine, predao sam ti svoje amajlije u amanet. Ja nazad nemam nigdje. Ja odavde ne idem. Milorade, ja ću vas srušiti pravno. Eto vam međunarodna zajednico, dajte podršku Dodiku i Lukaču. Oni su ubojice mog sina. Oni su najveći zločinci”, kazao je pred okupljenima.

I Davidova majka prozvala je policiju i optužila ih za ubojstvo njena sina.

“Moj sin je ubijen, a ubila ga je policija. Mi to nismo sanjali, pa digli narod. Kome bi palo na pamet da za to optuži policiju. Lukaču, tko je toliko jak da ga štitiš? Milorade, tko je toliko jak da ćeš svoj narod pregaziti zbog njega? Lukača smatram direktno odgovornim za ubojstvo Davida zbog funkcije koju obnaša. Rekao da će podnijeti ostavku kada kažemo za što je kriv. Prva greška mu je bila kada je mog sina proglasio narkomanom, lopovom i samoubojicom. Drugi dokaz je dolazak u našu kuću i laganje u oči. Treća greška je laganje u NSRS. U Japanu rade harakiri, od njega očekujem to. Moral i čast su se izgubili kod naših vladara. Oni ne postoje. Moje dijete nećete ubiti i otići mirno spavati”, poručila im je.