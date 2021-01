BALKAN SE I DALJE TRESE; Potres od 3.6 po Richteru pogodio Sjevernu Makedoniju: ‘Trajalo je kratko, ali je bilo snažno’

U Sjevernoj Makedoniji je jutros u 7:44 zabilježen potres magnitude 3.6 po Richteru.

Epicentar je bio 33 kilometara južno od grada Tetovo, navodi EMSC.

Felt #earthquake (#земјотрес) M3.6 strikes 33 km S of #Tetovo (North Macedonia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/wc7gKqOe3U pic.twitter.com/jBZfkwSMAa

— EMSC (@LastQuake) January 27, 2021