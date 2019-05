BAKIR IZETBEGOVIĆ ZOVE MEĐUNARODNU ZAJEDNICU U POMOĆ: Parlament ne radi, a Vijeće ministara još nije formirano

Parlament BiH nije zasijedao od listopada 2018.

Predsjedatelj Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović upozorio je u utorak kako je rad najvišeg zakonodavnog tijela u državi blokiran zbog političkih opstrukcija te je pozvao međunarodnu zajednicu da zbog toga intervenira i kazni političare i stranke koji su za to odgovorni. Iako su i Zastupnički i Dom naroda parlamenta BiH odavno konstituirani na temelju rezultata izbora provedenih u listopadu 2018., oni već mjesecima uopće ne zasijedaju niti donose bilo kakve odluke.

Razlog tomu je činjenica da nije formirana niti jedna parlamentarna komisija koja bi prije rasprava na sjednicama domova trebala razmatrati prijedloge odluka i zakona. Uspostavu tih komisija blokirao je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, koji traži da najprije bude uspostavljeno Vijeće ministara BiH.

4000 eura nizašto

Izabrani zastupnici za svo vrijeme blokade redovito primaju plaće koje su astronomske za bosanskohercegovačke uvjete, jer parlamentarnci u BiH svakog mjeseca prime iznose u protuvrijednosti od najmanje dvije i pol do čak četiri tisuće eura. U utorak je propao još jedan pokušaj održavanja zajedničke sjednice kolegija dva doma, a Izetbegović je nakon toga novinarima kazao kako je nedopustivo da zastupnici mjesecima primaju ogromne plaće a pritom apsolutno ništa ne rade.

“To je protuzakonito i Ured visokog predstavnika (OHR) bi morao intervenirati”, kazao je Izetbegović.

Dodao je kako je i ranije je bilo situacija u kojima nije bilo uspostavljeno Vijeće ministara, no nikada nije bio blokiran rad parlamenta.

Ništa bez godišnjeg plana reformi

Prijedlog da se pokrene postupak izbora članova parlamentarnih komisija u utorak su blokirali članovi kolegija dva doma iz SNSD-a Nikola Špirić i Nebojša Radmanović. Ponovili su kako za to neće dati suglasnost sve dok se ne formira Vijeće ministara BiH, a ono još funkcionira u starom sazivu jer Izetbegovićeva Stranka demokratske akcije (SDA) inzistira da se novi ministri obavežu kako će odobriti godišnji plan reformi (ANP), nužan za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo u NATO-u (MAP), na što SNSD ne pristaje jer želi spriječiti svako približavanje BiH NATO-u.

Izetbegović je u utorak kazao kako je SDA spreman na kompromis koji bi se odnosio na to da se, uz dostavljanje ANP-a u sjedište NATO-a u Bruxelles, jasno kaže kako to u ovoj fazi ne znači i članstvo BiH u Alijansi, što je i najspornije za SNSD. Brigadna generalica američke vojske Marti Bissell, zapovjednica NATO stožera u BiH, kazala je na predavanju kojega je u utorak održala u Sarajevu kako je BiH još daleko od članstva u Alijansi jer se zna da su zemlje-kandidatkinje s odobrenim MAP-om na to čekale između 5 i čak 19 godina.

“Što se tiče ANP-a, to će nam reći gdje se BiH nalazi i što treba uraditi. Još nije urađena ta procjena. BiH nije dostavila svoj godišnji nacionalni program i to je zapravo kao da dolazite prvi dan u školu”, kazala je generalica Bissell.