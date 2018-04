BAKIR IZETBEGOVIĆ: ‘Radimo haubicu, taktičku pušku, višecjevne bacače i dronove pa će razmisliti hoće li nas opet dirati’

‘Dok smo mi živi, dok su oni živi, mi ćemo njih goniti, na domaće sudove i one međunarodne, a sa narodom nama valja živjeti i miriti se. Sa običnim, dobrim ljudima kojih ima svuda.’

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović na obilježavanju 25. godišnjice stradanja u Ahmićima rekao je da je ta godina, kad se masakr u Ahmićima dogodio, bio posljednji put da im se takvo što učinilo.

‘Bit ćemo dobro naoružani i ljuti’

‘Nikad više slabi. Ovo je zadnji put što su nam ovakvu stvar uradili. Napravit ćemo mi i pokretnu haubicu i već je radimo, transporter pokretni, pušku smo napravili i napravit ćemo onu dobru taktičku 12.7, višecjevne bacače svih mogućih kalibara i svu moguću municiju za to i dronove. Pa ćemo biti kao onaj mali čovjek koji nije krupan, ali je ljut i dobro naoružan i nek svako dobro razmisli da li će ga iz čista mira dirati. Nikad više se neće desiti da nam na vrata pokucaju, a da mi nemamo čime odgovoriti’, rekao je Izetbegović, javlja Dnevnik.ba.

Pokolj u Ahmićima počinjen je protiv muslimanskih vojnika i civila tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba. Radi se o najvećem pojedinačnom pokolju tijekom tog rata između Hrvata i Bošnjaka. U Ahmićima je 16. travnja 1993. godine ubijeno 116 Bošnjaka među kojima je bilo 33 žena i djece. Izetbegović kaže da su i 25 godina kasnije sjećanja svježa te da muslimanima nikad neće biti jasno zašto se to dogodilo. ‘Da biste zlikovca shvatili, morate imati malo zla u sebi, da bi to prepoznali i da bi se za to pripremili. Nama se to izdešavalo diljem BiH’, rekao je Izetbegović i dodao da će počinitelje kazniti ‘onaj drugi sud’, ako to ne učini ovozemaljski.



‘Ne znam tko mi je više familije nagrdio, ustaše ili četnici’

‘Izvući će se, nažalost, mnogi kriminalci, ali leći će u tu zemlju pa će i oni čekati da se taj dan toga suda desi. I ne samo zemlja. Kažu da je najveća grobnica Bošnjaka rijeka Drina. Što su nam sve uradili u posljednjih 150 godina. Kraja tome nema. I kasno je da te ljude vratimo, naše očeve, dvojicu mojih daidža u Jasenovcu. Po jednom nosim ime. Ne znam tko mi je više jada nanio, četnici ili ustaše u tom Drugom svjetskom ratu, tko mi je više familije nagrdio’, kaže Izetbegović, no ipak dodaje da je suživot s Hrvatima i Srbima potreban bez trovanja mržnjom i željom za osvetom.

‘Dok smo mi živi, dok su oni živi, mi ćemo njih goniti, na domaće sudove i one međunarodne, a sa narodom nama valja živjeti i miriti se. Sa običnim, dobrim ljudima kojih ima svuda’, rekao je. Dodaje da je istina na njihovoj strani i da se ne smije dozvoliti izjednačavanje žrtve i agresora. Kada je riječ o planovima za nove islamske zajednice u BiH, Izetbegović kaže da među Bošnjacima vlada autodestrukcija, no da je samo jedna islamska zajednica, piše Dnevnik.ba.

‘Neka naprave hiljadu stranaka pa nek se bore u oktobru za vlast. Koga hoće narod, neka odabere. Samo nema udarati na državu. Islamska zajednica je duša ove zemlje. Ona nam čuva ponos, ona nam čuva vjeru. Nema još jedne islamske zajednice, samo ova. I nema druge države. Ona nam je kao krov nad glavom. Ne dajte da nam razbiju državu.’