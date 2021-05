AVION RYANAIRA JE UZLETIO: Bjelorusija je javila da je u njemu eksploziv, kojeg nije bilo, pa uhitila Lukašenkovog protivnika

Zrakoplov Ryanaira na letu za Litvu, koji su bjeloruske vlasti natjerale da sleti u Minsku, ponovno je uzletio i nalazi se na putu prema Vilniusu, objavila je u nedjelju povjerenica Europske komisije za promet Adina Valean, prenose agencije.

“Zrakoplov Ryanaira upravo je uzletio iz Minska i nalazi se na putu prema Vilniusu. Sjajna vijest, osobito za obitelji i prijatelje osoba koje se nalaze u zrakoplovu”, napisala je Valean na Twitteru.

Bjeloruske vlasti naredile su u nedjelju Ryanairovom zrakoplovu na letu iz Grčke u Litvu da prisilno sleti u glavni grad Minsk i potom uhitile jednog od glavnih bjeloruskih oporbenih blogera i aktivista koji se u njemu nalazio, rekli su dužnosnici i aktivisti za ljudska prava, što je razbjesnilo čelnike europskih država.

Oporbeni medij Nexta je naveo da je njihovog bivšeg glavnog urednika Romana Protaševića policija privela jer je njegovo ime na popisu traženih osoba nakon masovnih prošlogodišnjih uličnih prosvjeda koji su izbili poslije izborne pobjede predsjednika Aleksandra Lukašenka.

‘Potpuno neprihvatljiva akcija’

Čelnici Europske unije su zajedno pozvali Bjelorusiju da pusti taj zrakoplov i sve putnike da nastave put i kritizirali su “potpuno neprihvatljivu akciju”.

Poljski premijer Mateusz Morawiecki osudio je “akt državnog terorizma” i tražio od predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela da EU razmotri u ponedjeljak “trenutačne sankcije” Bjelorusiji. Samit šefova država i vlada 27-orice održava se u ponedjeljak i utorak.

Bjelorusko ministarstvo unutarnjih poslova je najprije potvrdilo na Telegramu privođenje Romana Protaševića, ali je zatim obrisalo tu poruku, primijetila je jedna novinarka agencije France presse. Zrakoplov na liniji Atena-Vilnius bio je u bjeloruskom zračnom prostoru i gotovo je stigao do Litve kad je pilot bio prisiljen promijeniti smjer.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Lažno upozorenje o eksplozivu

Prepraćen je do Minska uz objašnjenje da se u njemu nalazi eksploziv, stoji na stranici aplikacije za praćenje zrakoplova i državne novinske agencije Belte. Eksploziv kasnije nije nađen.

Zračna luka Minska, kako prenosi službena agencija Belta, navela je nakon pretraga Boeinga da je uzbuna zbog bombe bila “pogrešna”. Bjeloruski predsjednik Lukašenko je osobno naredio da lovac MiG-29 presretne zrakoplov nakon te uzbune, priopćila je njegova novinska služba.

Prošlog ljeta i jeseni nekoliko tjedana su trajali povijesni prosvjedni skupovi više desetaka tisuća ljudi u Minsku i drugim gradovima u zemlji s oko 9,5 milijuna stanovnika. Nakon masovnih uhićenja, policijskog nasilja, najmanje četvero poginulih, stalnog sudskog uznemiravanja i teških zatvorskih kazni aktivistima i novinarima prosvjedi su posustali.

Državna novinska agencija BeITA prenosi da je predsjednik Aleksander Lukašenko osobno naredio ratnom avionu da preprati Ryanairov Boeing. Ryanair zasad nema komentara.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Reagirajući na tu vijest, litavski predsjednik Gitanas Nauseda zatražio je od Bjelorusije da pusti Protaševiča. U predsjednikovu priopćenju upućenom e-mailom stoji da je komercijalni let Ryanaira “prizemljen silom”.

“Pozivam saveznike iz NATO-a i EU-a da odmah reagiraju na prijetnju koju za međunarodne civilne letove predstavlja bjeloruski režim. Međunarodna zajednica mora odmah poduzeti korake da se takvo što ne ponovi”, stoji u Nausedinu priopćenju. Dodao je da taj problem kani u ponedjeljak iznijeti na samitu EU-a.

Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. nasilno je ugušio masovne ulične prosvjede 2020. Od kolovoza je privedeno oko 35.000 ljudi, podaci su grupa za zaštitu ljudskih prava. Deseci su dobili zatvorske kazne, a vlasti kažu da je dosad otvoreno više od 1000 kaznenih slučajeva.

Protaševič je jedan od osnivača oporbenih vijesti NEXTA-e, kanala koji je postao jedan od glavnih izvora vijesti o demonstracijama u Bjelorusiji. Neprijateljski je nastrojen prema Lukašenku i pomaže u koordinaciji prosvjeda.