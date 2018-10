AVIOKOMPANIJA ČIJI SE BOEING SRUŠIO BILA JE NA EUROPSKOJ CRNOJ LISTI: Avioni imali niz incidenata, a piloti su ulovljeni s drogom

Boeing 737 zrakoplovne kopanije srušio se danas u more sa 189 putnika i članova posade

Vrlo brzo nakon polijetanja iz Jakarte danas se srušio u more indonezijski zrakoplov Boeing 737 zrakoplovne kompanije Lion Air u kojemu je bilo 189 putnika i članova posade. Na letu su među putnicima bili i najmanje jedno dijete te dvije bebe.

Let JT 610 bio je prema glavnom gradu otočja Bangka-Belitung, Pangkal Pinang, izvještava BBC. Gotovo odmah nakon polijetanja zatražena je dozvola za hitno slijetanje, a kontakt s avionom izgubljen je samo nekoliko minuta nakon polijetanja.

Prema servisu za praćenje aviona Flightradar24, preliminarni podaci o letu pokazuju da je prije kraja prijenosa došlo do pada visine i povećanja brzine, izvještava RT.

U INDONEZIJI SE SRUŠIO BOEING SA 189 PUTNIKA I ČLANOVA POSADE! Strahuje se da nema preživjelih, otkriven zastrašujuć detalj s prošlog leta

Zrakoplov je bio nov, a piloti su bili iskusni

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, kao ni to je li netko uspio preživjeti ovu tragičnu nesreću. Da apsurd bude veći, piše BBC, tip aviona je bio najnoviji Boeing 737 MAX 8 koji je potonuo 30 do 40 metara duboko u more. Već su pronađene osobne stvari putnika, uključujući osobne iskaznice i vozačke dozvole.

Prema izjavi kompanije Lion Air, pilot i kopilot bili su iskusni piloti s više od 11.000 satova leta. Inače, uobičajen broj sati za pilota u godini je oko 1000. Troje članova leta bili su vježbenici te jedan tehničar.

Pogledaj fotogaleriju

Avion je imao tehnički problem na prethodnom letu

Avion je bio Boeing 737 MAX 8, model koji se koristi u komercijalne svrhe od 2016. godine. Lion Air tvrdi da je avion bio nov i plovidben, napravljen 2018. godine. Koristio se tek od 15. kolovoza ove godine i imao je oko 800 sati leta, zbog čega su i oni sami zbunjeni nesrećom.

Bio je tip aviona s jednim prolazom između sjedala, previđen za kratkotrajna putovanja, dugačak 39,52 metra s rasponom krila od 35,9 metara.

Ipak, zanimljiva je informacija, kako piše RT, da je avion na prošlom letu imao “tehnički problem” koji je navodno riješen u skladu s procedurom. Izvršni direktor kompanije Lion Air nije želio specificirati o prirodi problema.

Upitna je sigurnost letova Lion Air kompanije

Kako piše BBC, Indonezija kao široki arhipelag, u velikoj mjeri se oslanja na putovanja avionima, međutim mnogi tamošnji prijevoznici imaju slabe sigurnosne kriterije.

Lion Air je najveći niskotarifni prijevoznik koji nudi domaće letove, ali i međunarodne u jugoistočnu Aziju, Australiju i srednju Europu.

Kompanija je utemeljena 1999. godine i u prošlosti je imala problema sa sigurnošću i lošim upravljanjem, tako da su joj sve do 2016. godine bili zabranjeni letovi europskim zračnim prostorom.

Bila je na europskoj crnoj listi jer je postojala zabrinutost da je Indonezija u mogućnosti osigurati odgovarajuće nadziranje zrakoplovne industrije zemlje.

Nekoliko rušenja aviona kompanije Lion Air

Godine 2013. srušio se u more avion na letu 904 kompanije Lion Air pri slijetanju u balijsku međunarodnu zračnu luku Ngurah Rai, pri čemu je svih 108 putnika preživjelo.

U nesreći 2004. godine avion na letu 538 iz Jakarte srušio se i razbio pri slijetanju kada je poginulo 25 osoba. Tijekom 2011. i 2012. godine zabilježen je niz incidenata u kojima su pronađeni piloti u posjedu metamfetamina, a u jednom slučaju samo nekoliko sati prije leta.