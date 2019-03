AUTOR ČETNIČKE PJESME UZ KOJU JE AUSTRALAC KRENUO U KRVAVI POHOD: ‘Pjevali smo, nismo klali i ubijali’

Naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao, rekao je autor pjesme koja je postala jezivi antiislamski meme

Pripremajući napad u kojem je 49 ljudi, a ozlijedio njih još više od 40, Brenton Tarrant je cijelo vrijeme slušao glazbu. S jedne strane tu je vojna glazba, no iako je u svom sumanutom manifestu istaknuo kako je irsko-engleskog podrijetla, na jednom dijelu snimke čuje se i četnička pjesma koja hvali Karadžića “Od Bihaća do Petrovca sela”.

Reporteri srpskog lista Alo posjetili su Željka Grmušu, autora pjesme.

‘Užasno je to što je napravio’

“Užasno je to što je napravio ovaj na Novom Zelandu, naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao” kazao je Grmuša, iz mjesta s kninskog , koji je bio u vojsci tvz. Republike Sprske Krajine.

Monstrum iz Novog Zelanda boravio je u Hrvatskoj, Srbiji i ostatku Balkana te je, kako se hvalio izučavao povijest Balkana. Tako je na oružje među ostalim ispisao imena raznih balkanskih vojskovođa i vladara.

Pjesma postala jezivi antislamsli meme ‘Kebab removalist’

No Australca za ovu pjesmu vjerojatno nije privuklo divljenje Radovanu Karadžiću (iako sasvim sigurno gaji simpatije prema etničkom čišćenju muslimana u BiH), nego je pjesma postala podloga za antislamski meme.

“U zadnje vrijeme radim kao uklanjač kebaba/ćevapa”. Kebab removalist’ je antislamska fraza, a svoje podrijetlo vuče upravo do spota za četničku pjesmu koju je napisao Grmuša. Pjesma je postala daleko popularnija van Balkana, a ispod se nizaju antiislamski komentari.

‘Pjevali smo, nismo klali i ubijali’

Autor pjesme svjestan je u što se njegova pjesma izrodila, no on kaže da na to nema utjecaja. Ne smatra se odgovornim, a u samoj pjesmi ne vidi ništa loše.

“Pjesma je snimljena u ratu, 1993. godine i nastala je kao moralna podrška našoj vojsci. Pjevali smo, nismo klali i ubijali. I da, vidio sam sve te gluposti na internetu, kako je pjevaju Kinezi, ovi ili oni.

Vidite,ja sam je otpjevao i ne sramim se pjesme, ali sada je koriste kako bi osudili cijeli srpski narod. Pa kakve veze ima pjesma s terorističkim napadom? On je odlučio što će učiniti i učinio bi to slušao srpsku, kinesku ili neku treću pjesmu ” kaže Grmuša, koji dodaje i kako se nakon svega ovoga boji za vlasitit život.

Podržao Rimac jer je mnogo napravila za Srbe

“Naravno da se osjećam ugroženo. Nije mi svejedno i čim se ovo dogodilo, obavijestio sam ljude koji su mi bliski. Vidjet ćemo što će biti, hoće li mi sada i policija zakucati na vrata. Ne znam. Strašno je sve ovo” kaže.

I dalje pjeva, najčešće po svadbama, ali kaže kako nikad ne pjeva nacionalističke pjesme. Srpski Alo ističe i kako je Grmuša na lokalnim izborima prije dvije godine javno podržao HDZ-ovu kandidatkinju Josipu Rimac za gradonačelnicu Knina.

” Naravno da sam je podržao, ona je mnogo napravila za srpski narod” kaže.