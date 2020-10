PU Konjic navodi da je organizirala cjelonoćnu potragu te da i danas kontaktiraju druge službe koje mogu pronaći vozilo i stradalu osobu koja je upravljala autom

Kod Konjica se dogodila velika tragedija kada je sinoć automobil sletio u Neretvu. Suvozač je uspio isplivati, no no vozačica to nažalost nije uspjela. Kako doznaje Klix, putnik iz vozila se nalazi u vrlo lošem psihičkom stanju i smješten je na neuropsihijatriji, a kako bi se tijelo djevojke pronašlo, policija je angažirala sve raspoložive službe.

“U 20:40 policijska patrola je kod Spiljanskog mosta zatekla osobu s vidnim ozljedama koja je izjavila da su dva kilometra naviše on i njegova saputnica sletjeli u Neretvu. Policijska patrola je pronašla mjesto gdje je vozilo sletjelo, Neretva je bila nabujala i mutna, ali nisu uočili vozilo”, kazao je za Klix Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Traže i djevojku i vozilo

PU Konjic navodi da je organizirala cjelonoćnu potragu te da i danas kontaktiraju druge službe koje mogu pronaći vozilo i stradalu osobu koja je upravljala autom. Za Klix dežurna tužiteljica iz Konjica kaže da za sada nema nikakvih novih informacija ni tragova i da se čekaju ronioci koji trebaju pronaći vozilo i tijelo djevojke.

“Prema priči muškarca koji je na neuropsihijatriji, vozilom je u rijeku sletjela njegova djevojka, sada istražujemo to, jer od njega još nije uzeta službena izjava. On je još na psihijatriji, a bez očevida i pronalaska vozila i dok se ne izvedu činjenice ne možemo govoriti o slučaju”, kazala je tužiteljica za Klix.