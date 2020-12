AUTOMOBILOM ULETIO U PJEŠAČKU ZONU U NJEMAČKOM GRADU: Poginulo je četvero ljudi, među njima i jedno dijete; Desetero je ozlijeđeno

Zasad neimenovani muškarac (51) automobilom je u njemačkom Trieru uletio u pješačku zonu. Kako javlja Bild, najmanje četvero ljudi je poginulo, a 10 je ozlijeđeno.

“Priveli smo jednu osobu, automobil je zaplijenje”, napisala je policija na Twitteru. Prva je informacija bila da je poginulo dvoje, no vlasti su objavile da je smrtno stradalo četvero ljudi. Među njima je i jedno dijete.

Vlasti su stanovnike pozvale da izbjegavaju središte grada. Motiv napada zasad nije poznat.

VIDEO – Car plowed through pedestrians in #Trier. Scene of the aftermath.pic.twitter.com/SbfDF5Rqb1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020