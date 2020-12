AUTOMOBILOM SE ZABIO U PJEŠAKE U LONDONU: Ozlijeđeno je više osoba; Događaj se zasad ne dovodi u vezu s terorizmom

Više je ljudi ozlijeđeno nakon što se automobil prešao na pločnik te udario i ozlijedio pješake u londonskom području Stamford Hill. Hitne službe izašle su na mjesto događaja i uspostavile sigurnosni kordon dok je trajalo liječenje žrtava. Incident se trenutno ne dovodi u vezu s terorizmom, javlja RT.

U priopćenju policije se navodi da je stanje ozlijeđenih i dalje nepoznato. “U ovoj ranoj fazi ovaj se incident ne tretira kao povezan s terorom”, dodaje se.

Slike s mjesta događaja podijeljene na društvenim mrežama prikazuju automobil koji se zabio u drvo u blizini kolnika u Hackneyu u istočnom Londonu. Za sada nitko nije uhićen.

All emergency services are at the scene dealing with the incident and a police cordon remains in place.

Met Police say no arrests have been made.

