AUTOBUS U INDIJI SRUŠIO SE U KANAL: Poginulo je najmanje 40 ljudi, traže se preostali putnici

U prometnoj nesreći u Indiji autobus je pao s mosta u kanal te je pritom poginulo najmanje 40 ljudi.

U trenutku nesreće je u autobusu bilo 60 ljudi. Autobus je danas skrenuo s ceste u saveznoj državi Madhya Pradesh. Sedam putnika, uključujući vozača, uspjelo je doplivati ​​do obale. Spasilačke ekipe traže preostale putnike, piše BBC.

Prema izjavama svjedoka, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom nakon čega je autobus probio ogradu na mostu i pao u kanal.

Indijski premijer Narendra Modi je na Twitteru izrazio sućut obiteljima žrtava i najavio kako će dobiti odštetu.

Bus accident in MP’s Sidhi is horrific. Condolences to the bereaved families. The local administration is actively involved in rescue and relief work: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2021