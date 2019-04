AUSTRIJSKI BISKUPI O ZABRANI MISE NA BLEIBURGU: ‘U Austriji se kaže da je to fašistički skup’

Predsjednik Austrijske biskupske konferencije potvrdio je da su raspravljali o molbi hrvatskih biskupa da se dopusti misa na Lojbaškom polju pored Bleiburga

Danas je Austrijska biskupska konferencija održala u Beču konferenciju za novinare, na kojoj je njezin predsjednik Christoph Schönborn potvrdio je da su raspravljali i o molbi hrvatskih biskupa da se dopusti misa na Lojbaškom polju pored Bleiburga, koju je odbila Katolička Crkva u Koruškoj. piše N1.

Schönborn je rekao da je ta tema bila predmet rasprave te da je preko telefona dugo razgovarao sa zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem. “Podsjetio sam ga da su biskupije nadležne za to pitanje. To nije u nadležnosti biskupske konferencije, u Hrvatskoj je situacija drugačija. Za komemorativni skup postoji odluka Sabora i HBK, u Austriji je pravno zadužena biskupija Gurt-Klagenfurt”.

Dodao je da je biskup koji je trebao voditi misu pitao za dopuštenje, međutim odluka administratora biskupije bila je negativna. Schönborn je naglasio da biskupija ne može zabraniti ljudima da dođu jer to nije njihova nadležnost, već da se radilo samo o misi.”Odluka o tome je na biskupiji Gurk-Klagenfurt i tu biskupska konferencija nema ingerencija. Mi smo o tome opsežno raspravljali. To je zahtjevna tema i imamo sugestiju koju bi volio prenijeti…”

Kultura procesuiranja povijesti

Zatim jer rekao kako je povijest kompleksna i da je potrebna kultura procesuiranja povijesti.

“Mislim da nam treba kultura procesuiranja povijesti, to je bilo bolno razdoblje u hrvatskoj povijesti s puno tisuća mrtvih, istodobno je povijest kompleksna. Ja sam porijeklom iz Češke, mi smo protjerani i nakon osamdeset godina smo u situaciji da polako o tome možemo iskreno razgovarati, Česi i Nijemci koji su protjerani. Kada bi inicirali proces razgovora Austrije i Hrvatske uz povjesničare. To smo radili s Češkom, donijeli smo zajednički zaključak.

To su koraci koji nam trebaju. U Austriji se kaže da je to fašistički skup, a u Hrvatskoj da je to povijest predaka. Dobio sam poštu od ljudi koji kažu da im je djed ubijen u Bleiburgu. Dajte da pokušamo zajedno obraditi tu kompleksnu povijest. To je važan proces koji će spriječiti da se proces instrumentira od strane određenih skupina. To ne želimo ni mi ni HBK. To je moj prijedlog”, rekao je