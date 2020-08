AUSTRIJSKA SKIJALIŠTA U PROBLEMU: ‘Nadamo se da će nam Hrvati doći. Nije lijepo što su na snazi restrikcije’

Zahtjevi hrvatske strane da austrijske restrikcije budu samo za pojedine dijelove zemlje nisu prihvaćeni: ‘Za naše Hrvate koji žive u Republici Austriji to je jedna velika prepreka i poteškoća’

Zbog rasta broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj susjedne države ne odustaju od restrikcija. Slovenija će odlučivati o detaljima sutra, a prema najavama moguće su karantene već od vikenda, pri čemu bi mjere trebale ovisiti o tome iz koje se županije osobe vraćaju, javlja RTL.

Upravo to je Hrvatska tražila od Austrije, no prema izvorima iz tamošnje Vlade, taj zahtjev Austrija je odbila. Za ulazak u Austriju, bez obzira na to u kojem dijelu Hrvatske boravili treba imati negativan test na koronavirus. Zahtjevi hrvatske strane da restrikcije budu samo za pojedine dijelove zemlje nisu prihvaćeni. Veleposlanik u Austriji tvrdi da neće odustati.

“Za naše Hrvate koji žive u Republici Austriji to je jedna velika prepreka i poteškoća, mi ćemo cijela diplomatska služba i veleposlanstvo, mi smo non stop s Austrijom u kontaktu s nadležnim tijelima i s hrvatskom stranom i pokušat ćemo dalje gurati taj parcijalni pristup parcijalno upozorenje, nadamo se da će Austrija to i prihvatiti”, poručio je Daniel Glunčić, veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji.

Zabrinutost zbog ograničenja

Kao razlog neprihvaćanja restrikcija za pojedine dijelove Hrvatske navodi se da Austrijanci većinom automobilima odlaze u Hrvatsku i ne ostaju samo u jednom mjestu. “Austrija ovu odluku nije donijela olako. U danima prije odluke povratnici s putovanja iz Hrvatske bili su najveća pojedinačna skupina među novozaraženima u Austriji”, poručili su iz austrijskog veleposlanstva.

Dok Austrija restrikcije zaoštrava, Krunoslav Capak je jučer za RTL poručio da će brzo stići i njihova sezona skijanja. S austrijskih skijališta na koja Hrvati zimi vole odlaziti poručuju da su zbog ograničenja zabrinuti. “Nadamo se da će biti mnogo bolje u zimskoj sezoni i da će Hrvati doći u Austriju na skijanje. Naravno, nije lijepo što su na snazi restrikcije”, rekao je Mario Siedler, turistički direktor Obertauerna.

Optimistična je i ministrica Nikolina Brnjac, no ne želi ništa prepustiti slučaju. “Svi redovito komuniciramo sa svojim kolegama, a ono što im se prezentira na transparentan način to su brojke koje jesu po županijama, jer ono što je bitno za pokazati je da nisu sve županije sa jednakim brojem oboljelih i da je kad pogledamo našu obalu da je ona izuzetno sigurna”, izjavila je Brnjac.

Već počeo treći val?

Na hrvatskoj se obali trenutačno odmara oko 80 tisuća Slovenaca. Iz njihove države već danima najavljuju oštrije mjere, a kakve će točno biti raspravljat će sutra.

“Na primjeru Hrvatske ne isključujemo da je možda kod njih već počeo treći val. No, za to nemamo dokaza. Brojevi koje smo danas vidjeli ne ohrabruju. No Vlada je svjesna da ljudi koji su u Hrvatskoj moraju pravovremeno doći kući i treba im ostaviti dovoljno vremena. Zato vlada ne želi žuriti”, kazao je Jelko Kacin, glasnogovornik slovenske Vlade.

Već ranije slovenski ministar unutarnjih poslova izjavio je kako bi od karantene mogli izuzeti slovenske državljane koji imaju nekretnine i plovila u Hrvatskoj. Navodno se razmatra i mogućnost da se samoizolacija uvede za osobe koje imaju između 15 i 35 godina, zatim izolacija vezana za županije iz kojih se dolazi, a susretljivi bi mogli biti prema ljudima koji rade u Sloveniji, a žive u pograničnim područjima.

