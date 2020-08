AUSTRIJANCIMA JE DOSTA: Pozvat će svoje građane da ne putuju u Hrvatsku, a oni koji su već kod nas da se hitno vrate kući

Der Standard, Kleine Zeitung, kao i drugi austrijski mediji, navode da se “daljnji detalji upravo dogovaraju s ministarstvom zdravstva”

Ministarstvo vanjskih poslova Austrije odredilo je da u noći s nedjelje na ponedjeljak za Hrvatsku vrijedi upozorenje da se u Hrvatsku izbjegava putovanje, prenosi Der Standard, javlja N1.

“One koji su upravo na ljetovanju, pozvat će se da se hitno vraćaju nazad”, piše list. Der Standard, Kleine Zeitung, kao i drugi austrijski mediji, navode da se “daljnji detalji upravo dogovaraju s ministarstvom zdravstva”.

Der Standard piše da je problem s “omiljenom zemljom za odmor” to što je u četvrtak imala 180 novozaraženih u 24 sata. Mediji prenose da je Hrvatska reagirala tako što je ograničila rad barova, kafića, restorana i noćnih klubova do ponoći. Dodaje i to da je prosječna dob od tih 180 zaraženih samo 31 godina, da se od 22 novozaražena u Koruškoj, čak 16 njih povezuje s Hrvatskom u kojoj se navodi “partyji kao faktor rizika”.

Kao najnoviju obavijest na svojim stranicama austrijsko ministarstvo vanjskih poslova sada navodi da “od 17. kolovoza za Hrvatsku vrijedi upozorenje o putovanju”.

Achtung ❗️

Reisewarnung für Kroatien 🇭🇷 ab dem 17. August! Aufgrund der epidemiologischen Entwicklungen in Kroatien wird die höchste Sicherheitsstufe für das gesamte Land ausgesprochen.⁰⁰Nähere Infos: https://t.co/08t9EVoERn pic.twitter.com/wNoElnwXyr — MFA Austria (@MFA_Austria) August 14, 2020

Hrvatska se na toj stranici, inače, još uvijek navodi kao jedna od 30 zemalja iz kojih je u Austriju moguće ući i bez dokaza o negativnom testu na covid-19 i bez karantene.

Der Standard citira Krunoslava Capaka da od 180 zaraženih u četvrtak “dvije trećine otpada na kontakte s jadranske obale”, kao kritike iz Slovenije da velika većina zaraženih “ima veze s partyjima po plažama” na Jadranu.

