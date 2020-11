AUSTRIJA PROGLASILA TRI DANA ŽALOSTI; Poruke sućuti i podrške stižu iz cijelog svijeta: ‘Svi moramo ustati protiv mržnje i nasilja’

Austrija je zbog terorističkog napada u Beču u kojem su ubijene četiri osobe proglasila trodnevnu žalost, a poruke sućuti i podrške pristižu iz cijelog svijeta

Austrijska vlada proglasila je tri dana žalosti nakon terorističkog napada Austriji u ponedjeljak navečer u kojem su poginule četiri osobe, a iz cijelog svijeta stižu joj poruke potpore i suosjećanja, javljaju novinske agencije. “Naše su misli i suosjećanje sa žrtvama, ozlijeđenima i njihovim obiteljima u ovim jako teškim satima za Republiku Austriju”, rekao je kancelar Sebastian Kurz prije sjednice vlade.

U terorističkom napadu u centru Beča život su izgubile dvije žene i dvojica muškaraca te jedan od napadača kojeg je ubila policija. Petnaestak osoba je ozlijeđeno, od kojih je sedam životno ugroženo. Nakon sumanutog terorističkog čina Austriji ne prestaju stizati poruke potpore i suosjećanja iz cijelog svijeta.

Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je šokirana napadom u centru Beča te da Njemačka izražava sućut susjednoj Austriji i da je uz nju u borbi protiv “islamističkog terorizma”. “U ovim užasnim satima kada je Beč postao meta terorističkog nasilja, moje su misli s austrijskom narodom i snagama sigurnosti suočenima s opasnošću”, rekla je Merkel u izjavi koju je objavio na Twitteru u utorak njezin glasnogovornik. “Mi Nijemci solidarni smo s našim austrijskim prijateljima. Borba protiv islamističkog terorizma naša je zajednička borba.”

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf – Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Plenković i Radman osudili napad

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao je da “Europa snažno osuđuje ovaj kukavički čin koji ne poštuje život i krši naše ljudske vrijednosti… Mi smo uz Austriju.” Stravičan napad u Beču osudili su hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Najoštrije osuđujemo stravičan napad u Beču i izražavamo sućut obiteljima žrtava te solidarnost austrijskom narodu. Hrvatska je uz vas u ovim teškim trenucima. @sebastiankurz — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 2, 2020

Ruski predsjednik Vladimir Putin također je osudio napad u Beču i rekao je da je Rusija spremna pojačati protuterorističku suradnju s Austrijom. U brzojavu poslanom austrijskom kancelaru Sebastian Kurzu, Putin je nazvao napad “okrutnim i ciničnim zločinom”, priopćio je Kremlj.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres također je najoštrije osudio napad. “S ozbiljnom zabrinutošću pratio sam napad u Beču, jednom od naših sjedišta UN-a. Najoštrije osuđujem napad i ponovno potvrđujem UN-ovu solidarnost s narodom i vladom Austrije.”

Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je šokiran i da je Ujedinjeno Kraljevstvo u mislima s austrijskim narodom. “Ujedinjeni smo s vama u borbi protiv terora”, istaknuo je.

Poruke iz Amerike

Američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru osudio “još jedan ružan teroristički čin” u Beču dodavši da “napadi zla” moraju prestati. “Sjedinjene Države stoje uz Austriju, Francusku i cijelu Europu u borbi protiv terorista, uključujući i radikalne islamističke teroriste”, napisao je aktualni predsjednik i republikanski kandidat uoči izbora. “Ti napadi zla na nedužne moraju prestati”, dodao je.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Oglasio se i demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden koji je osudio “stravične terorističke napade”. “Svi moramo ustati protiv mržnje i nasilja”, rekao je Biden.

After tonight's horrific terrorist attack in Vienna, Austria, Jill and I are keeping the victims and their families in our prayers. We must all stand united against hate and violence. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Premijer Narendra Modi rekao je da je Indija “duboko šokirana i ožalošćena zbog kukavičkih napada u Beču. Indija je uz Austriju u ovo tragično vrijeme.” Napad su također oštro osudili i izrazili solidarnost s Austrijom čelnici Australije, Kanade, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i drugi.

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families. — Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020

