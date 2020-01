AUSTRALSKI VATROGASCI I DALJE SE BORE S POŽARIMA, ALI STIŽE NOVI PROBLEM: Prijeti novi opasni toplinski val

Vatrogasci u Australiji prije novog toplinskog vala vode utrku s požarima koji haraju jugoistokom zemlje

Australski vatrogasci danas vode utrku s požarima koji haraju jugoistokom zemlje, nastojeći iskoristiti nešto povoljnije vremenske uvjete i kišu prije novog toplinskog vala najavljenog za drugu polovicu tjedna. Iscrpljeni vatrogasci učvršćuju linije obrane, krče vegetaciju i pale kontrolirane požare prije porasta temperatura i snaženja vjetrova koji se očekuju u petak.

Zapovjednik vatrogasne službe New South Walesa Shane Fitzsimmons kaže kako su trenutni uvjeti “mnogo povoljniji” no upozorava da se povratak vrućih dana očekuje krajem tjedna. Deseci požara i dalje nekontrolirano gore istokom zemlje i strahuje se da bi se dva velika požara u New South Walesu i Victoriji mogla spojiti u neobuzdanu vatrenu stihiju.

U TIJEKU JE VELIKA BITKA S VREMENOM: Australska vojska kreće u masovnu evakuaciju zarobljenih u požarima

Predah nakon kiše

Kiša je u ponedjeljak pružila umjereni predah no nije bila dovoljno snažna da ugasi požare, a ne nekim je mjestima otežala napore vatrogasaca koji nisu mogli paliti kontrolirane požare kako bi tako očišćena područja zaustavila nadolazeće požare.

Od početka požara u rujnu život je izgubilo 25 osoba, više od 1800 domova je uništeno, izgorjelo je oko osam milijuna hektara raslinja i stradali su milijuni životinja. Mnogi su požari toliko veliki da ih jedino snažna kiša može ugasiti. Meteorološke službe izvjestile su o formiranju prvih ciklona na zapadu zemlje što bi moglo najaviti dolazak spasonosne monsunske sezone.

KATALIZMA U AUSTRALIJI: Palo je nešto kiše, ali u Canberri je kvaliteta zraka i dalje opasna po život. Požari i dalje divljaju