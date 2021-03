AUSTRALIJA ŽELI IZVRŠITI KOLEKTIVNI PRITISAK NA EU ZBOG CJEPIVA: ‘Što ćemo ga više izvršavati, shvatit će da je to što čine pogrešno’

Nakon što je Europska unija prošli tjedan blokirala slanje 250 tisuća doza cjepiva AstraZenece iz Italije u Australiju, australski ministar trgovine smatra da ta odluka predstavlja protekcionizam te je izrazio zabrinutost

Australija se želi udružiti s ostalim zemljama kako bi se izvršio pritisak na Europsku uniju da isporuči planirane doze cjepiva protiv koronavirusa, izvješćuje u utorak ABC. Prošli tjedan je EU blokirao slanje 250.000 doza cjepiva AstraZenece iz Italije u Australiju. Unija je tada prvi puta posegnula za novom odredbom o zabrani izvoza cjepiva.

Ministar trgovine Dan Tehan rekao je za australski medij da ta odluka predstavlja protekcionizam te izrazio zabrinutost da bi EU i ubuduće mogla obustaviti isporuke. Tehan je najavio suradnju s Kanadom, Japanom, Norveškom i Novim Zelandom kako bi primorali EU da se predomisli. “Što više budemo izvršavali kolektivni pritisak na njih, više će shvaćati da je to što čine pogrešno”, kazao je ministar.

Prema lokalnim medijima, ministar je o tom problemu do sada razgovarao s Europskom komisijom i glavnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije (WTO) Ngozi Okonjom-Iwealom.

‘Svaka kompanija koja ispunjava svoje ugovorne obveze prema EU dobiva i dozvolu za izvoz svojih proizvoda’

Ključnu ulogu u lobiranju bi mogla odigrati tzv. “Otawska grupa” – skupina partnera WTO-a koju predvode Kanada i u koju pripada EU.

Glasnogovornik Europske komisije Eric Mamer je neki dan kazao da je “ta mjera usmjerena prema kompaniji koja je tražila dozvolu za izvoz cjepiva, ne prema Australiji”. “Kao što smo i dokazali do sada, svaka kompanija koja ispunjava svoje ugovorne obveze prema EU dobiva i dozvolu za izvoz svojih proizvoda”, objasnio je glasnogovornik Komisije, naglasivši pritom da su čak 92 države svijeta izuzete od moguće zabrane izvoza jer su dio inicijative Covax, a da je EU do sada odobrila izvoz velikih količina cjepiva u druge zemlje; od Argentine, Čilea i Kanade, preko Japana do Južne Koreje.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Europske komisije, telefonski je razgovarao s australskim ministrom trgovine te mu je objasnio kako cilj zabrane izvoza cjepiva AstraZenece nije usmjereno protiv Australije, već protiv britansko-švedske farmaceutske kompanije.

Za razliku od od ostalih proizvođača cjepiva, Pfizer/BioNtecha i Moderne, AastraZeneca još uvijek nije dostavila ugovorene količine cjepiva Europskoj uniji. Međutim, Komisija nije ponudila jasne odgovore na pitanja zašto se zabranjuje izvoz cjepiva u trenutku kada još neke države EU nisu iskoristile doze koje su im do sada dane na raspolaganje

Za sada nije jasno što će se dogoditi s dozama koje su namijenjene Australiji, no glasnogovornik Komisije je prošli tjedan kazao da one ostaju vlasništvo AstraZenece. Australski premijer Scott Morrison zatražio je prošli tjedan od Bruxellesa da razmotri svoju odluku, iako razumije da je EU znatno jače pogođen covidom-19 od Australije.

Zemlja s oko 25 milijuna ljudi do sada je zabilježila 29.0000 slučajeva zaraze i 900 smrtnih slučajeva. Australija je osigurala 53,8 milijuna doza cjepiva AstraZenece, od čega će se 50 milijuna proizvesti u zemlji.

