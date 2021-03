AUSTRALIJA USRED NEZAPAMĆENIH POPLAVA: ‘Stanje s kišom i poplavama i dalje je dinamično i iznimno kompleksno’

Australske vlasti objavile su u utorak najnovije upozorenje zbog poplava i odredbu za evakuaciju jer su obilne kiše ponovno zahvatile nekoliko dijelova zemlje odnoseći domove, ceste i stoku u najgorim poplavama u više od pola stoljeća.

Nacionalna meteorološka agencija objavila je upozorenje na vremenske uvjete u gotovo svim državama i teritorijima, a pogođeno je oko 10 milijuna ljudi u zemlji od 25 milijuna, na prostoru veličine Aljaske.

“Stanje s kišom i poplavama i dalje je dinamično i iznimno kompleksno”, rekao je premijer Scott Morrison novinarima.

KATASTROFALNE POPLAVE U AUSTRALIJI: Kreće evakuacija još tisuća ljudi; Kuće su odvojene, potopljene ceste, mostovi, farme…

Ni jedan smrtni slučaj nije prijavljen, ali službe su proteklih dana spasile tisuće ljudi. Vlasti su naredile da 22.000 ljudi bude spremno napustiti domove, te se potencijalno pridružiti već evakuiranim stanovnicima, kojih je dosad 18.400.

Snimke dijeljene na društvenim mrežama pokazuju mostove koje odnosi voda, nasukane životinje i poplavljene domove u Novom Južnom Walesu, najgušće naseljenoj i najteže pogođenoj državi. Druge snimke pokazuju gomile paukova i zmija koji pokušavaju pobjeći pred pobješnjelim bujicama.

