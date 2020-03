AUSTRALIJA BRINE O NAJUGROŽENIJIMA: Starijim građanima omogućeno sat vremena samostalne kupovine

Najveći lanac supermarketa u državi je na sat vremena otvorio vrata isključivo kupcima starije dobi te onima s invaliditetom kako bi im omogućio da se opskrbe ključnim proizvodima poput WC papira koji je nekoliko puta rasprodan i bio je uzrok nekoliko nasilnih incidenata

Australci starije dobi u utorak su prvi pušteni u trgovine kako bi nesmetano kupili potrebne proizvode, no na nekim područjima u Australiji i dalje se bilježi panično kupovanje koje stvara velike redove i ostavlja police prazne.

Supermarketi će nastaviti s ovom praksom

No i ovaj je potez stvorio velike redove ispred nekoliko dućana u Sydneyu i Melbourneu, a neki kupci su iz njih izašli praznih ruku.

“Ovo je prvi dan našeg posebnog sata za kupovinu i znamo da nije bio savršen u nekim našim poslovnicama”, priopćila je izvršna direktorica Woolworthsa Claire Peters.

Supermarketi će naučiti lekciju od utorka i nastaviti s ovom inicijativom kroz tjedan, dodala je. Iako su zaštitari zaustavljali mlađe kupce da ulaze u dućane, velika potražnja je ponovno ispraznila police. U Woolworths dućanu na sjeveru Sydneya kupci su imali različite stavove o potezu lanca.

“To je važno, ali mislim da ovo nije najbolji način. Najbolji način bi bila dostava kod kuće, jer kad vidite 93-godišnjaka koji dolazi kupovati, shvatite da je bolja dostava”, rekao je 71-godišnji Irie Voico dok je u redu čekao otvaranje dućana.

Dok jedni odobravaju postupak dućana, drugi su zabrinuti

Drugi kupac, koji je htio ostati anoniman, izrazio je zabrinutost oko okupljanja starijih građana na jednom mjestu na kojem se koronavirus može lako proširiti. Velik broj građana ipak hvali potez supermarketa i ističe dobro raspoloženje starijih kupaca kojima je omogućeno izbjegavanje kaotičnih scena.

“Ovo jutro je dobro organizirano, pohvale Woolworthsu. Unutra su se svi pristojno ponašali”, rekao je 75-godišnji Max Hill.

Robyn Swan (73) naglasila je kako je dan ranije u dućanu vladao kaos kad su police ispražnjene, no da su one danas ponovno bile pune. “Imam što mi treba. Pokušavam ne kupovati panično, no vidim koliko je lako to činiti”, kazala je.

Australija ima gotovo 400 potvrđenih slučajeva koronavirusa, s pet smrtnih ishoda.