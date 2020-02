ASSANGEA MUČE U ZATVORU? ‘Zaustavite njegovo psihološko matretiranje i medicinsko zanemarivanje… prije nego bude kasno’

‘Kada bi Assange umro u britanskom zatvoru, što je mogućnost na koju je posebni izaslanik UN-a upozorio, bilo bi to stoga što je zapravo bio mučen do smrti’, objavila je skupina Liječnici za Assangea u pismu medicinskom časopisu The Lancet

Više od 100 liječnika optužilo je Britaniju da onemogućava potrebnu zdravstvenu skrb zatočenom utemeljitelju WikiLeaksa Julianu Assangeu te da dopušta tretman za koji je predstavnik UN-a rekao da graniči s mučenjem.

Liječnici su zatražili od Londona da zaustavi “psihološko maltretiranje i medicinsko zanemarivanje Assangea… prije nego bude kasno”.

“Kada bi Assange umro u britanskom zatvoru, što je mogućnost na koju je posebni izaslanik UN-a upozorio, bilo bi to stoga što je zapravo bio mučen do smrti”, objavila je skupina Liječnici za Assangea u pismu medicinskom časopisu The Lancet.

Assange (48) bi drugi tjedan trebao imati saslušanje o izručenju nakon što ga je američka vlada optužila za zavjeru s bivšom američkom objavještajnom analitičarkom Chelsea Manning radi objave klasificiranog materijala 2010.

U studenom Nils Melzer, UN-ov izvjestitelj za torturu, rekao je da je britanska vlada pokazala “otvoreno nepoštivanje Assangeovih prava i integriteta” ignorirajući njegove savjete i savjete liječnika koji su posjetili Assangea u londonskom zatvoru.

Prijeti mu 170 godina zatvora?

Melzer je naglasio da Assange, koji je živio u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu sedam godina prije uhićenja 2019., pokazuje “sve simptome tipične za dugotrajno izlaganje psihološkoj torturi”.

Assangeov otac za BBC je izrazio zabrinutost da bi njegov sin mogao dobiti smrtnu kaznu ako bude izručen SAD-u. Zabrinut je i za njegovo zdravlje jer je, kako je rekao, “neprekidno anksiozan”.

Iako nije vjerojatno da će Assange dobiti smrtnu kaznu, optužbe protiv njega koje uključuju kršenje zakona o špijunaži i curenje informacija, mogao bi dobiti 170-godišnju zatvorsku kaznu, piše BBC.