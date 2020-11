ARMENIJA POTPISALA SPORAZUM O PRIMIRJU S AZERBAJDŽANOM: Bijesan narod prebio šefa parlamenta i premijera nazvao izdajicom

Armenija, Azerbajdžan i Rusija potpisale su sporazum o prekidu vojnog sukoba u regiji Nagorno Karabah. Nakon šest tjedana borbi i krvoprolića u kojem je poginulo, pretpostavlja se, nekoliko tisuća ljudi, u utorak ujutro je vijest o primirju na društvenim mrežama objavio armenski premijer Nikol Pašinjan, a potvrdili su je iz Kremlja i ureda azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva.

“Odluka je donesena na temelju pomne analize stanja na bojištu i razgovora s najboljim stručnjacima na terenu. Ovo nije pobjeda, ali poraza nema ako se ne smatraš poraženim. Nikad se nećemo smatrati poraženima, a ovo će biti novi početak našega nacionalnoga jedinstva i preporoda”, dodao je Pašinjan.

I ARMENIJA I AZERBAJDŽAN PRIJAVILE BOMBARDIRANJE STAMBENIH PODRUČJA: Usprskos dogovoru da neće gađati civile

Breaking: Armenians have stormed their parliament and lynched the speaker. In the levant and the causes we do not accept treason by our own governments. #armenia pic.twitter.com/AAo7GD6dmf

— Syrian Girl 🎗️🇸🇾 (@Partisangirl) November 10, 2020