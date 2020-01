ARAPI MASOVNO GRADE PO BOSNI GDJE GOD IM SE PROHTIJE: Ignoriraju zakone, propise i planove, a nitko im ništa ne može

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva objavio je kako unatoč propisima i kaznama arapski investitori masovno bespravno grade po BiH

Investitori koji dolaze uglavnom iz arapskih zemalja masovno bespravno grade naselja po Bosni i Hercegovini ignorirajući lokalne zakone i prostorne planove, unatoč propisima i predviđenim kaznama, objavio je danas Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva. Država u kojoj to rade do sada nije uspjela na odgovarajući način spriječiti bezvlašće unatoč propisima koji predviđaju i kazne zatvora za takvo ponašanje, ističe CIN.

Novinari CIN-a su nakon višemjesečnog istraživanja prikupili podatke koji svjedoče da je šire područje Sarajeva postalo obećanom zemljom za Arape i Turke koji grade gdje god im se prohtije ne tražeći nikakve dozvole niti suglasnosti, a za to ne snose nikakvu odgovornost. Prema podacima CIN-a, u ovom trenutku postoje najmanje četiri naselja na širem području Sarajeva koja se grade “na divlje” na prostoru ukupne površine 133 tisuće četvornih metara.

Što sve grade?

Tako je na području Ilijaša tvrtka iz Kuvajta pod nazivom “Bosnian International for Tourism” isplanirala graditi ukupno 47 zgrada, a do sada ih je bespravno podignula 37. U općini Vogošća državljanin Turske Hayri Genc bespravno je izgradio naselje od 11 vila.

U općini Stari Grad investitori iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata započeli su izgradnju dva odvojena resorta i do sada podignuli ukupno 31 vilu, a planiraju izgraditi više od 120 takvih objekata te dva hotela i dvije džamije.

Brojne nepravilnosti

Općinski građevinski inspektori opetovano su provjeravali što se gradi i utvrdili brojne nepravilnosti, a prije svega neposjedovanje potrebnih dozvola. Izricali su mjere zabranje nastavka gradnje i naložili rušenje podignutih objekata, no investitori su se na to jednostavno oglušili, a općine nisu posegnule za rušenjem jer strahuju kako od investitora neće moći naplatiti goleme troškove koje to podrazumijeva.

Kako to izgleda u praksi pojasnio je Mirza Riđanović, građevinski inspektor u Vogošći koji je kontrolirao gradilište na kojemu investira Turčin Genc i donio rješenje da ga općina treba srušiti. “Čim zatvorimo, ne radi. Vikend, oni nastave raditi”, kazao je Riđanović dodajući kako on ne može stalno dežurati na jednom mjestu jer ima niz drugih obveza.

Dodao je kako se općina nije odlučila na rušenje jer ne može komunicirati s investitorom. Genca jednostavno nema ni u kakvim evidencijama osoba koje borave u BiH, niti o njemu išta znaju u Službi za poslove sa strancima. Misterioznom investitoru do sada je “odrezana” novčana kazna od pet tisuća eura, no nema potvrde da je on to i platio.

Zakon o prostornom uređenju Sarajevske županije predviđa i izricanje kazne zatvora za “divlje” graditelje no niti jedna takva presuda još nije donesena. U općinama se nadaju kako se ovakvim investitorima poigravanje sa zakonima neće isplatiti jer podignute objekte neće moći legalizirati niti će ih moći priključiti na komunalnu infrastrukturu.