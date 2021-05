APEL GRETE THUNBERG: ‘Naš odnos s prirodom je uništen. Moramo mijenjati način proizvodnje hrane’

Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg pozvala je u subotu na promjenu načina proizvodnje i konzumacije hrane u svijetu kako bi se suprotstavilo ugljičnim emisijama, epidemijama i patnji životinja. U videu koji je objavila na Twitteru u subotu, Thunberg je rekla da će se smanjiti utjecaj poljoprivrede na okoliš i bolesti poput covida-19, za koji se vjeruje da je potekao od životinja, ako se promijeni način proizvodnje hrane.

“Naš odnos s prirodom je uništen. No odnosi se mogu promijeniti”, rekla je Thunberg na Međunarodni dan biološke raznolikosti. Fokus na poljoprivredi i povezivanje klimatske krize s pandemijama novi je pristup mlade klimatske aktivistice koja inače svoj gnjev usmjerava na kreatore politike i ugljične emisije iz fosilnih goriva.

“Klimatska kriza, ekološka kriza i zdravstvena kriza, sve su one povezane”, rekla je Šveđanka.

Thunberg je rekla da je širenje bolesti sa životinja na ljude uzrokovano poljoprivrednim metodama i dodala da bi se prelaskom na biljnu prehranu moglo uštedjeti do osam milijardi tona ugljikovog dioksida godišnje.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature – we are nature protecting itself.”

Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 22, 2021