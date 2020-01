ANTIBREXIT AKTIVISTI RAZAPELI NATPIS ‘JOŠ UVIJEK VOLIMO EU’: ‘Nismo samo zemlja Faragea, Johnsona i Robinsona’

Uoči Brexita, proeuropski aktivisti u Doveru razapeli su natpis ‘Još uvijek volimo EU’

Proeuropski aktivisti su ponad bijelih klifova u Doveru, znamenitosti blizu jedne od glavnih trajektnih luka prema Francuskoj i Belgiji, postavili ogromni natpis koji kaže: „Još uvijek volimo EU“, uoči dana kad Velika Britanija izlazi iz EU-a.

Organizator Antony Hook objavio je fotografiju natpisa snimljenu dronom, koja pokazuje britansku zastavu u obliku srca, nakon što je za ovaj pothvat prikupio novac putem crowdfunding kampanje. Hook, član britanskih Liberalnih demokrata, skupio je više o 10 000 funti kako bi platio natpis koji se proteže na 150 kvadratnih metara, namijenjen „onima koji cijene naš odnos s EU-om“.

Snažna poruka ljubavi

Natpis je također namijenjen za „tri milijuna građana Europske unije koji Ujedinjeno Kraljevstvo zovu domom; naše prijatelje, liječnike, učitelje“, rekao je Hook na Twitteru. To je „za one kojima je ovo vrijeme ispunjeno strahom i tjeskobom“, rekao je. „Nažalost, više ne možemo zaustaviti brexit, no možemo poslati snažnu poruku svijetu da još uvijek volimo Europu“, napisao je Hook u svome apelu.

„Mi odlazimo, no bez obzira jeste li glasovali za ili protiv, svejedno želite imati dobre odnose u budućnosti s našim najbližim susjedima.“ Hook je zamolio pobornike da „pomognu poslati moćnu poruku svijetu da nismo samo zemlja Nigela Faragea, Borisa Johnsona i Tommyja Robinsona“.