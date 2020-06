ANALIZA VELIKOG CNN-A: ‘Trump se vraća u kampanju, ali jedna odluka koju je donio mogla bi mu značiti katastrofu’

Već duže se šuška o tome da Trump, u sjeni prosvjeda i nemira diljem SAD-a zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, namjerava održati govor kojim bi pokazao da nije rasist. No, sam odabir Tulse, kao mjesta za povratak u kampanju, vrlo je dvojben

Nakon što je zbog pandemije koronavirusa obustavio predizborne aktivnosti u utrci za drugi predsjednički mandat, Donald Trump kampanju će nastaviti 19. lipnja u Tulsi u saveznoj državi Oklahomi. No, njegov skup i govor koji će tamo održati mogao bi biti katastrofalan po njega, piše CNN-ov politički analitičar Chris Cillizza.

Taj je potez, piše Cillizza, opterećen rasnom simbolikom i gotovo sigurno će završiti loše po aktualnog američkog predsjednika.

Odabir Tulse za povratak u kampanju vrlo je dvojben

Već duže se šuška o tome da Trump, u sjeni prosvjeda i nemira diljem SAD-a zbog nasilne smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, namjerava održati govor kojim bi pokazao da nije rasist kakvim ga mnogi smatraju. No, sam odabir Tulse kao mjesta za njegov povratak u predizbornu kampanju vrlo je dvojben. Tulsa je bila poprište jednog od najstrašnijih događaja rasnog nasilja u američkoj povijesti. Tamo je 1921. godine gomila bijelaca napala “crnački” dio grada ubivši pritom stotine Afroamerikanaca.

S druge strane, 19. lipnja, dan kada je planiran Trumpov predizborni skup u Tulsi, važan je datum u američkoj povijesti. Poznat i kao “Džuntint” (Juneteenth) ili Dan slobode kada se obilježava obljetnica Proglasa o oslobađanju kojim su 1865. godine dotadašnji crni robovi bili službeno proglašeni slobodnima.

‘On jednostavno ne shvaća aktualne rasne probleme’

Nema drugog posebnog razloga zašto bi Trump baš toga dana i baš u Tulsi održao skup kojim se vraća u predizbornu kampanju. “Afroamerička zajednica vrlo je bliska i draga njegovom srcu”, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany odgovarajući na pitanje o Trumpovom planiranom skupu u Tulsi baš toga dana. “On radi na otklanjanju nepravdi i to je za njega značajan dan kada želi podijeliti sa svima sva svoja postignuća tijekom mandata i sve što smatra da je još potrebno učiniti”, dodala je.

No, to se, prema CNN-ovom analitičaru, doima vrlo lošom idejom prvenstveno stoga što Trump jednostavno nije vjerodostojna osoba za “rasna pitanja” iako je nedavno izjavio da je “najmanje rasistička osoba u cijelom svijetu”. Njegov život i njegov dosadašnji predsjednički mandat puni su primjera koji dokazuju suprotno. “Trump neprestano pokazuje kako jednostavno ne shvaća aktualne rasne probleme i nemire u Americi. Ili, gledano drugom optikom, čini se da ih predobro razumije. da sve to previše dobro razumije”, tvrdi CNN-ov analitičar.

Trump cilja na posve drugu biračku populaciju

A Afroamerikanci – sudeći po podacima – rakrstili su s Trumpom. U CNN-ovoj anketi s početka tjedna, čak 88 posto crnih birača izjavilo je da ne odobrava ono što Trump radi na predsjedničkoj dužnosti, a 91 posto ne odobrava način na koji se on bavi rasnim pitanjima. Također, 88 posto crnih birača glasalo bi za demokratskog kandidata Joea Bidena u izbornom okršaju s Trumpom.

S druge strane, moguće je da svojim nastupom u Tulsi Trump uopće ne cilja na Afroamerikance već želi pridobiti posve drugu biračku populaciju – žene koje žive u predgrađima američkih gradova. Među njima je, prema nekim anketama, Trump izgubio dosta podrške svojim ponašanjem tijekom aktualnih prosvjeda. Gotovo 7 od 10 žena u CNN-ovoj anketi reklo je da ne odobrava Trumpove postupke po tom pitanju, a 65 posto njih ne odobrava cjelokupan njegov dosadašnji predsjendički mandat.

“Trumpu nedostaje vjerodostojnosti da održi govor poput onoga kakav planira održati idućeg petka u Tulsi. Ne možete nakon svega što ste ranije govorili jednostavno stisnuti prekidač i reći da nas boja kože ne bi smjela dijeliti”, zaključuje CNN-ov komentator.

