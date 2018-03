ANALIZA TROVANJA RUSKOG ŠPIJUNA NAJMOĆNIJIM NERVNIM AGENSOM: Zašto je napadnut u Velikoj Britaniji i zašto baš sada?

Događaji od proteklog tjedna ne izgledaju dobro ni za Rusiju ni za Veliku Britaniju. Putin je rekao da je raspad Sovjetskog saveza bila najveća geopolitička katastrofa proteklog stoljeća, a biranje politički najslabije zemlje, sada Velike Britanije, u vrijeme krize, jedan je od načina pokazivanja ruskog preporoda. S druge strane, takvi bi potezi mogli pokazivati možda i da Moskva prolazi kroz period nestabilnosti u kojem želi učvrstiti svoj budući smjer.

Velika Britanija uglavnom je sigurna da Rusija stoji u cijelosti ili barem djelomično iza napada na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala u Salisburyju prošlog vikenda.

POLICIJA ISTRAŽUJE NEOBJAŠNJIVU SMRT SURADNIKA RUSKOG TAJKUNA U LONDONU: I on se svađao s Putinom

Dugogodišnji animozitet

Ako prihvatimo njihov argument da bi to mogla biti Rusija zbog prirode korištenog otrova, moramo postaviti još neka pitanja, od kojih je glavno ono zašto bi Rusija to učinila u Velikoj Britaniji, i zašto sada, piše CNN. Prvi je odgovor taj da je Britanija trenutno dosta slaba na svjetskoj sceni, pa je svaka veza koju ima zapravo u rasulu. Unutarnji sukobi vladajuće Konzervativne stranke oko budućnosti zemlje nakon napuštanja Europske Unije doveli su do neučinkovitosti pregovora u jednom od najvažnijih nacionalnih pitanja još od kraja Drugog svjetskog rata.



Vlada Therese May oslanja se sada na male stranke u svojoj krhkoj parlamentarnoj većini. Svakih mjesec ili dva, njihovo vodstvo je u pitanju. May je u prvom tjednu ovog izazova bila manje-više nevidljiva, no čini se da alternativa nije puno bolja. Vođa oporbe Jeremy Corbyn u ponedjeljak je predložio da je najbolji odgovor na navodno korištenje kemijskog oružja na britanskom tlu dijalog s Rusijom. Osim sadašnje krhkosti britanske vlade, tu je i dugoročni animozitet Rusije i Velike Britanije. Rusi mrze Britance još i zbog empirijskih sukoba iz 19. stoljeća. Nešto o tome se moglo čuti u utorak kad je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da je ‘razdoblje kolonijalizma završena’.

NOVE INFORMACIJE O MISTERIOZNO OTROVANOM RUSKOM ŠPIJUNU: ‘Tvrtka koju je on vodio bila je opasna za svakog Rusa u egzilu’

RUSKI DRŽAVNI MEDIJI OPET RASTURAJU: Voditelj prijetio ‘izdajicama koji u slobodno vrijeme mrze svoju zemlju’

Ne mogu računati ni na pomoć SAD-a

Usred Brexita, ovo nije vrijeme kada Velika Britanija može računati na europske saveznike kada je riječ o nezgodnim odlukama poput širokih sankcija protiv Rusije. Takva situacija zapravo samo ističe još veću potrebu Velike Britanije za europskom solidarnošću i suradnjom. A tu je i njihova takozvana ‘posebna veza’ s SAD-om, koja se sada čini nešto manje posebom otkako se stalno odgađa posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Londonu te otkako iz Downing Streeta poručuju da ga se treba kazniti zbog radikalnih, desničarskih i rasističkih komentara i propagande.

Kao i s Europom, ovo nije vrijeme kada London može bezrezervno računati na američku podršku. Zapravo se čini da je ovo najgore vrijeme u nekoliko desetljeća da Britanija treba pomoć ozbiljnih saveznika. Njezino je vodstvo slabo, kako kod kuće, tako i na svjetskoj pozornici. Ruski predsjednički izbori odvijat će se za samo nekoliko dana pa nema smisla da se tamo sada situacija ljulja, posebice zbog toga što je Putinova pobjeda gotovo pa sigurna. Sankcije bi u takvoj situaciji još više izolirale Rusiju, što bi moglo naštetiti Putinovoj zajamčenoj pobjedi.

Poruka je da se Moskva ne boji

No oni koji vjeruju u to da Rusija stoji iza afere sa Skripalom kažu da ankete nisu bitne, već je bitna poruka koja je poslana trovanjem Skripala. Taj čin šalje poruku da je Moskva snažna, da se ne boji progoniti svoje suparnike i one koji su ju izdali, da može zabadati nos u NATO-ove članice i bivše svjetske sile te da je otporna na sve moguće posljedice. To bi mogla biti poruka smišljena s ciljem da se pokaže da sljedeći Putinov mandat neće značiti i približavanje Zapadu. Šalje to i poruku da je Rusija u prošlosti upadala u krize i sukobe, bez snažne ruke poput Putinove.

U svakom slučaju, događaji od proteklog tjedna ne izgledaju dobro ni za Rusiju ni za Veliku Britaniju. Putin je rekao da je raspad Sovjetskog saveza bila najveća geopolitička katastrofa proteklog stoljeća, a biranje politički najslabije zemlje, sada Velike Britanije, u vrijeme krize, jedan je od načina pokazivanja ruskog preporoda. S druge strane, takvi bi potezi mogli pokazivati možda i da Moskva prolazi kroz period nestabilnosti u kojem želi učvrstiti svoj budući smjer, piše CNN.