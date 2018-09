ANALIZA – ŠTO SLIJEDI NA KOSOVU? ‘Vučić narode u okruženju promatra kao one koji bi trebali biti potčinjeni Srbiji’

Politički analitičari iz regije smatraju da je pozicija Srbije jaka zbog krize EU, ali i da Vučiću odgovara izvanredno stanje jer on tada najbolje funkcionira

Politički analitičar s Kosova, Agon Malići za Dnevni Avaz je rekao kako je opcija razmjene teritorija između Srbije i Kosova – realna. On smatra kako je do ove situacije došlo zato što su Srbija i Međunarodna zajednica Kosovo dovele u pat-poziciju.

VUČIĆ SUNARODNJACIMA IZ BANJA: ‘Nisam želio riskirati vaše živote. Ne volim puške, iako nisam nešto uplašen’

“Već sedam godina traju pregovori o situaciji Kosova, a zbog krize EU te srpske dvostruke igre s Rusijom kojom ucjenjuje Zapad, pozicija Beograda je prilično jaka. Zbog krize unutar EU Bruxelles nema šta dati Beogradu. I sada smo u situaciji da je Kosovo to koje mora nešto dati”, kaže Malići.

Podrška

Zna i tko podržava dogovor Aleksandra Vučića i Hashima Thacija. Tvrdi kako se već spekuliralo da je za takvo nešto znala i šefica europske diplomacije Federica Mogherini.

NAPETA SITUACIJA NA KOSOVU, POLICIJA ZAUSTAVILA VUČIĆA PRED ALBANSKIM SELOM: Veterani OVK postavili goruće barikade

“Sve se promijenilo kada su SAD najavile da bi takav dogovor mogao biti prihvatljiv, ali pod uvjetom da ‘više sređuje nego otvara nove probleme i da ima u vidu regionalnu stabilnost'”, smatra analitičar. Naglašava kako se jedino Njemačka tome otvoreno protivi, ali ne zna koliko dugo ona može izdržati na toj poziciji. “Rješavanje kosovskog pitanja oslabljuje potrebu Srbije za podrškom Rusije u međunarodnoj areni, pa tako može otvoriti i novo poglavlje u američko-srpskim odnosima i mogućnost većeg američkog i NATO utjecaja nad Srbijom”, kaže Malići.

Posljedice za BiH

Navodi kako je s druge strane BiH u poziciji da trpi posljedice dogovora drugih, a ne da diktira tok događanja u ovom prijelomnom periodu. “Mislim da Zapad nije toliko naivan da ne bude oprezan kada su moguće posljedice po BiH u pitanju, ali i nacionalističke težnje u Srbiji prema BiH”, dodaje.

VUČIĆ PORUČIO S KOSOVA: ‘Milošević je bio veliki lider, a danas se u Kninu vijori šahovnica koje tamo nikad nije bilo’

Koliko je Vučiću dovoljno

“Mislim da se ide na to da Kosovo u svakom slučaju ostane multietničko, jer većina Srba na Kosovu ionako živi južno od Ibra pa će ostati na Kosovu. Također, ni cijeli sjever Kosova neće pripasti Srbiji. Otići će samo onoliko koliko je dovoljno da Vučić može reći ‘evo, dobili smo nešto'”, zaključio je Malići za Dnevni avaz.

Potčinjeni Srbiji

Inače, Vučićev posjet Kosovu bio je i tema u HRT-ovoj emisiji Tema dana gdje su gostovali politolozi Vlatko Cvrtila i Marinko Ogorec.

Cvrtila je na pitanje o Vučićevim tvrdnjama da u Kninu nikada nije bilo šahovnice te da je Slobodan Milošević bio dobar lider, rekao da Vučić nije iznenadio.

“Nastavio je retoriku iz 90-ih. On se neće promijeniti, mi ga znamo, možda može fascinirati nekoga iz Bruxellesa, Berlina ili Pariza. U govoru je jasno pokazao da narode u svojem okruženju promatra kao one koji bi trebali biti potčinjeni Srbiji. S njim će se jako teško postizati bilo kakvi dogovori”, rekao je.

Priprema za gubitak Kosova

Ogorec je zaključio da je ovo još jedan pokazatelj da Hrvatska mora početi graditi vrlo jedinstvenu i konzistentnu i prepoznatljivu i odlučnu vanjsku politiku.

Na pitanje priprema li Vučić srpsku javnost na činjenicu da će možda izgubiti bitku za Kosovo, Cvrtila je rekao da on to radi, i to postupno. Ocijenio je da Vučić inače bolje funkcionira u javnom prostoru nego što je to danas pokazao. “Vučić govori o rješenju koje neće ikoga zadovoljiti, ali da bi se onda Srbija trebala okrenuti nekim drugim stvarima. Najavio je teške pregovore, a svaki pomak predstavlja kao svoj uspjeh”, rekao je Cvrtila.

Ogorec kaže da je Vučiću potrebno izvanredno stanje, nered i kao, poput onoga koji se danas dogodio kada je spriječen u odlasku u mjesto Banje. “On tada najbolje funkcionira”, kaže Ogorec.

Vučić na Kosovu

Podsjetimo, kosovska policija je u nedjelju prijepodne, na cesti Kosovska Mitrovica – Banje zaustavila predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, unatoč blokadama cesta koje su organizirali veterani Oslobodilačke vojske Kosova, namjeravao posjetiti Srbe u tom većinski albanskom naselju. Vučić se ipak na kraju odlučio vratiti u Kosovsku Mitovicu jer nije želio ugroziti tamošnje Srbe.

Rekao je da je Srbija imala iluziju da je velika i moćna, da je Slobodan Milošević bio “veliki lider, ali mu želje nisu bile realne” zbog čega su Srbi platili veliku cijenu, ali nisu postali veći, a sunarodnjacima je rekao da će ubuduće sve učiniti da im kompromisom s Albancima osigura najvišu razinu sloboda i civilizacijskih standarda.