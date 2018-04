ANALITIČARI O INTERVENCIJI ZAPADA U SIRIJI: ‘Napad je bio dogovoren s Rusijom. Putinove poruke su pomirljive, ali treba imati na umu jednu stvar…’

Profesor Cvrtila uvjeren je da se neće moći utvrditi tko je koristio kemijsko oružje u Siriji.

“Samim najavama išlo se na to da napadi zapadnih saveznika na Siriju ne naprave štetu koja bi ugrozila odnose Rusije i SAD-a. SAD je upozorio Rusiju, a Rusija je upozorila svoje sirijske partnere koji su se vojno pripremili. Žrtava nema, gađani su objekti za koje se pretpostavlja da su služili za proizvodnju i skladištenje kemijskog oružja”, rekao je u Dnevniku HTV-a geopolitički analitičar prof. Vlatko Cvrtila.

Tko je koristio kemijsko oružje?

Stručnjaci svjetske Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) pokušat će ući u sirijski grad Dumu na koji je navodno izvršen napad kemijskim oružjem. Cvrtila smatra kako je u uvjetima urbanog rata teško nedvojbeno utvrditi tko je koristio kemijsko oružje. Oni mogu utvrditi samo je li takvo oružje korišteno. No, ne mogu utvrditi krivca, jer to nije moguće u uvjetima urbanog ratovanja, smatra Cvrtila.

“Saveznička intervencija sigurno neće promijeniti tijek rata, niti će pomoći civilima. To može samo napad na vojne postrojbe sirijskog režima, a to bi značilo i žrtve među ruskim i iranskim snagama. To si Zapad trenutno ne može dopustiti”, kazao je Cvrtila. Dodao je kako izjave Vladimira Putina nisu oštre, dapače – pomirljive su bez obzira što njegovi ambasadori imaju oštru retoriku. Putinovo spominjanje bivše Jugoslavije i Ukrajine, prema Cvrtilinom mišljenju skretanje je pozornosti.

Sve je bilo dogovoreno

“Dogovor je postojao, informacije su dijeljene, znalo se da neće biti direktne štete za Rusiju. Ako se zapad povuče Rusija će nastaviti sa svojim utjecajem koji ima u Siriji”, ponovio je. Naglasio je kako su u svemu veliki igrači Iran i Saudijska Arabija.

“Sirija je važna točka vrlo kompleksnog prostora. Rusija je sada na tom području ostvarila vrlo veliku stratešku prednost. Treba gledati što će u idućim tjednima predsjednik Trump napraviti sa sporazumom i Iranom, koji je vrlo oštro osudio ovaj napad. Ako Trump neće produžiti sporazum s Iranom onda ulazimo u fazu vrlo hladnih odnosa između SAD i Irana što će onda utjecati na kompleks cijelog Bliskog Istoka”, zaključio je Cvrtila.

Pozicioniranje na Bliskom istoku

I profesor Branko Caratan, u HRT-ovoj Temi dana, potvrdio je da se u ovom slučaju pazilo da ne dođe do kontakta američke i ruske vojske. “Scenarij je očito bio razrađen”, rekao je Caratan prema čijim je riječima ključno tko će steći prednost na ovoj geostrateškoj poziciji. Rusija je pomogla sirijskim vlastima da privede veliki rat u zemlji kraju, režim je opstao, a Rusija je zadržala svoje interese u Siriji. Očito SAD na čelu s Trumpom to ne namjerava mijenjati, ocjenjuje Caratan.

Prema riječima sigurnosnog analitičara Denisa Avdagića nužno je da se konačno objavi je li se u Siriji dogodio kemijski napad, a iznimno je zanimljivo da Rusi nisu rušili projektile iako su to unaprijed najavili.