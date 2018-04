ANALITIČARI O INTERVENCIJI ZAPADA U SIRIJI: ‘Moguće je da je Rusija imala informacije o napadu. Obje strane dosta su blefirale’

“Intervenciju zapadnih saveznika treba tumačiti prvenstveno kao upozorenje sirijskom režimu i njegovim saveznicima, a ne neki konačni akt”, kaže Goran Bandov, stručnjak za međunarodne odnose

U noći s petka na subotu izvedena je vojna operacija u Siriji koju su poduzele SAD i njene saveznice, Velika Britanija i Francuska, raketirajući postrojenja za proizvodnju kemijskog oružja. Jednokratna akcija, kako su je nazvali američki dužnosnici, obavljena je usprkos prethodnom silnom protivljenju Rusije, glavne saveznice režima Bašara al Asada, koja je čak zaprijetila obaranjem američkih projektila. Saveznička akcija na koncu je obavljena munjevito i precizno. Pogođeni su samo vojna postrojenja, nije bilo većih razaranja niti civilnih žrtava, a ni Rusija nije reagirala osim prigodno oštrim priopćenjima.

Kakvi se zaključci mogu izvući iz ove ograničene vojne operacije, koju je američki predsjednik Donald Trump ushićeno nazvao “savršenom” , a u iščekivanju koje je svjetska javnost bila bombardirana čak i najavama trećeg svjetskog rata te što će uslijediti nakon svega, upitali smo dvojicu stručnjaka za međunarodne odnose iz Zagreba – Gorana Bandova i Denisa Avdagića.

ANALITIČARI O INTERVENCIJI ZAPADA U SIRIJI: ‘Napad je bio dogovoren s Rusijom. Putinove poruke su pomirljive, ali treba znati jednu stvar…’



“Sve velike sile imaju interese na Bliskom istoku”

“Intervenciju zapadnih saveznika treba tumačiti prvenstveno kao upozorenje sirijskom režimu i njegovim saveznicima, a ne neki konačni akt. Kao povod intervencije se nameće uporaba kemijskog oružja od strane sirijskog režima, a konkretne rezultate inspektora Organizacije za zabranu kemijskog oružja tek iščekujemo. Ako bi njihova analiza pokazala da do kemijske kontaminacije nije došlo, ključni povod za intervenciju bi se pokazao kao neprimjeren argument. S druge strane, ako njihova intervencija pokaže da je do kontaminacije došlo, otvorit će se prostor daljnjim nagađanjima tko stoji iza tih napada te će se akteri sukoba vjerojatno nastaviti međusobno optuživati”, kazao nam je prof.dr.sc. Goran Bandov, prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld

Iako je, kaže, nesklon tumačenjima kako je intervencija zapadnih saveznika ostvarena u dogovoru s Rusijom, ostavlja mogućnost da je Rusija bila u posjedu informacija o intervenciji te da je u skladu s tim djelovala kako bi se izbjegla nepotrebna šteta.

“Već i to upućuje kako su na međunarodnoj sceni vrlo aktivne metode tajne diplomacije, iza kamera medija i daleko od očiju javnosti. Neupitno je kako sve velike sile, uključujući i sve članice Vijeća sigurnosti UN s pravom veta, imaju vrlo jasne interese u području Bliskog Istoka te kako će ih najkvalitetnije moći ostvariti ako bi došlo do iznjedravanja zajednički dogovorenih rješenja”, smatra Bandov.

KAKO ZAPOČETI RAT U PET KORAKA: Trump je udario na Siriju, a evo kako možemo znati planira li napad na još nekog od svojih neprijatelja

“U ovoj intervenciji prokazan je blef”

Na naše pitanje jesu li ovom akcijom SAD željele pokazati Rusiji (i svijetu) tko je “gazda”, Avdagić kaže kako se dogodilo nešto vrlo značajno, što malotko spominje.

“Rusi su rekli da će rušiti američke projektile i da će uzvratiti, pa nisu to učinili. Prokazan je blef. To je bila jedna nevjerojatno zanimljiva situacija, koju gotovo nitko ne ističe kao krucijalnu stvar. A samom intervencijom poslana je poruka da se kemijsko oružje ne smije koristiti i da se upotreba istog neće tolerirati. To je ono što je rečeno. Je li u pozadini bilo još nečega, je li bilo nagovaranja iz Saudijske Arabije i je li za akciju izabran trenutak dok se Trump kod kuće suočava s prilično velikim problemima – to možemo samo nagađati”, kazao nam je Avdagić.

On je, kao drugu zanimljivu stvar koja se tiče spomenutog blefiranja, istaknuo Trumpove zbunjujuće objave na Twitteru uoči akcije.

“Nakon najave Rusa da će rušiti američke projektile, Trump je objavio tweet u kojem je najavio povlačenje iz operacije. To su dvije vrlo zanimljive stvari. Rusi su blefirali da će rušiti, a Trump je blefirao da će se povući. Vanjskopolitički i strateški gledano, bio je to iznimno zanimljiv razvoj situacije koji će se idućih mjeseci analizirati u mnogo većoj mjeri”, smatra Avdagić.

Ni on nije sklon tezi da je intervencija bila dogovorena između SAD i Rusije.

“Ako su dogovarali, jedina korist, i to kratkoročna, koju bi Rusi mogli imati jest dizanje cijene nafte. No, ne vidim realnu podlogu za razmišljanje da se radilo o dogovorenoj intervenciji, iako je sigurno da su Rusi bili upoznati da će se dogoditi”, istaknuo je.

ZAŠTO SU GAĐANA KEMIJSKA POSTROJENJA U SIRIJI? Sumnjalo se da Asadov režim ondje proizvodi dva strašna otrova

“Bez inicijative velikih sila, ratu u Siriji ne nazire se kraj”

Avdagić smatra da rat u Siriji nije ni blizu svome kraju.

“Bez obzira što je Asad uz potporu Irana i Hezbollaha uspio konsolidirati dio terena, kraj rata se ne nazire sve dok ne bude inicijative u UN-u, odnosno među glavnim zainteresiranima silama, da se tamošnja situacija sredi. To, nažalost, nije ni blizu jer je očito kako barem ruska strana misli da Sirija treba ostati jedinstvena i pod kontrolom Asada. A to neće biti moguće izvedivo niti smo blizu takvoj situaciji”, kazao je.

Avdagić također kaže kako je malo izvjesno da SAD i saveznici udare na iranske snage koje su na teritoriju Sirije, ali ne isključuje mogućnost da takvo što poduzme Izrael. Za Bašara al-Asada Avdagić kaže da je u subotu “dobio poruku” i da, bar neko vrijeme, neće koristiti kemijsko oružje jer bi time isprovocirao novu intervenciju.

NAJBLIŽI ASADOVI SAVEZNICI RAZGOVARALI O STANJU U SIRIJI, PUTIN: ‘Bojim se da će doći do kaosa’

Zauzimaju se pozicije za stolom nakon što završi rat na terenu

Bandov pak ističe da je situacija na terenu vrlo složena jer je Sirija postala ključnim ispitom odmjeravanja snaga na globalnoj razini.

“Sirijski režim će svoje aktivnosti zasigurno nastaviti koordinirati sa svojim ključnim saveznicima, bez kojih ne bi vjerojatno više bio aktivan u političkom životu Sirije. Možemo očekivati daljnje pozicioniranje i pokušaj učvršćivanja položaja svih aktera na terenu, kako onih velikih i regionalnih sila, tako i onih manjih, koji kontroliraju određena područja Sirije. SAD će učiniti nužne korake kako bi osigurale svoje interese, ali i kako bi istovremeno izbjegle situaciju kakva je trenutno u Iraku”, napominje Bandov.

Po njegovim riječima, postoji niz otvorenih opcija za Siriju nakon što završi tamošnji sukob: od federalizacije s visokom autonomijom za pojedina područja do konfederalizacije pa čak i klasične podjele države.

“Trenutna događanja se mogu promatrati i kao pozicioniranje za stolom nakon što sukob u Siriji završi. Pri tome se Kina kao jedina članica Vijeća sigurnosti UN s pravom veta, koja se do sada držala izvan direktnog uplitanja u ovaj sukob, nameće kao prihvatljiv partner svim akterima u predstojećoj obnovi Sirije”, kazao je Bandov.

NAD SIRIJOM LEBDI PRIJETNJA AMERIČKO-RUSKOG SUKOBA! Moskva upozorava: ‘Ne dao Bog da se netko odluči na avanturu’