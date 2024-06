Sporazum između SAD-a i Saudijske Arabije, izvorno sklopljen 8. lipnja 1974., istekao je prije nekoliko dana - u nedjelju 9. lipnja. Američki dužnosnici prije 50 godina potpisali su ga u nadi da će Saudijskoj Arabiji dati poticaje za povećanje proizvodnje nafte, ali i poslužiti kao model za gospodarsku suradnju Washingtona i ostalih arapskih država. Saudijska Arabija zbog sporazuma je morala naftu prodavati u američkoj valuti, a zauzvrat bi mogla računati na pomoć Amerikanaca, većinom vojne.

Međutim, kako izvještavaju pojedini mediji, Saudijska Arabija odlučila je da neće obnoviti ugovor. Njihova odluka mogla bi imati utjecaja i na naftno tržište. India Today navodi da bi Saudijska Arabija sada naftu mogla potencijalno prodavati naftu u različitim valutama, poput kineskog RMB-a, eura ili jena, umjesto u američkim dolarima kako je dosad bila praksa. To bi značilo odmicanje od "petrodolarskog sustava". Govori se i o mogućem trgovanju digitalnim valutama, poput Bitcoina.

Zanimljivo je da se Saudijska Arabija početkom mjeseca pridružila projektu koji se upravo bavi ispitivanjem digitalne valute, kojeg većinski vodi Kina. Saudijska banka je tako postala punopravni sudionik projekta mBridge koji je započeo 2021. između središnjih banaka Kine, Hong Konga, Tajlanda i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To bi mogao biti još jedan korak prema smanjenju svjetske trgovine naftom u američkim dolarima.

Vijesti o odluci prijestolonasljednika Saudijske Arabije su kontradiktorne. Neki navode da je Mohammad bin Salman spreman za obnovu sporazuma, dok drugi izvori pišu da je odustao. Ono što je poznato je da je princ 2. lipnja sudjelovao na gospodarskom forumu organizacije OPEC+, koja okuplja zemlje izvoznice nafte, a održan je u Rusiji. Samo nekoliko dana kasnije, odbio je poziv za sudjelovanjem sjednici summita G7 koji će se održati u petak u Italiji. Zahvalio se na pozivu, ali je istaknuo da ne može sudjelovati, a kao razlog naveo "obveze nadziranja dužnosnika u Kraljevstvu tijekom sezone hadža".

Kakva bi mogla biti odluka Saudijaca i što bi mogla značiti za naftno tržište, pitali smo Igora Dekanića, analitičara za energetiku i Zvonimira Stopića, stručnjaka za vanjsku politiku. Dekanić vjeruje da istek sporazuma neće označiti kraj suradnje dvaju država. "Prema svim informacijama iz svjetskog tiska, važenje sporazuma, koji je trajao desetljećima, je isteklo. Međutim, očekujem da će sklopiti novi jer vjerujem da Saudijska Arabija u ovoj situaciji neće procijeniti da je došlo vrijeme da naftu trguje u drugoj valuti", objašnjava Dekanić.

Dekanić ističe da bi potencijalna promjena valute mogla obradovati Rusiju i Kinu, no ne misli da će do nje doći. "Prekid sporazuma bila bi pozitivna vijest za sve one kojima je u interesu da dolar nije temelj za prodaju nafte. U današnjoj monetarnoj svjetskoj i ekonomskoj situaciji, kada više nema zlatnog standarda, prodaja nafte u dolarima jedan je od bitnih znakova i temelja koji pokazuju da je dolar još uvijek glavna svjetska valuta. Kada bi se to promijenilo, to bi imalo strahovito značenje za Rusiju i Kinu, no osobno ne vjerujem da će se to dogoditi", kaže analitičar.

Igor Dekanić ne vjeruje da Saudijska Arabija razmišlja o promjeni mišljenja i ne misli da bi se mogli prikloniti Rusima. "Nemojmo zaboraviti da Saudijska Arabija s SAD-om ima dugoročno savezništvo. Kompletna saudijska vladajuća elita tamo se školovala te su odgojeni u savezništvu s njima. U sadašnjoj situaciji, Saudijska Arabija vrlo pažljivo, pomno i mudro postupa u skladu sa svojim dugoročnim interesima", govori Dekanić.

Dekanić navodi da bi iza odugovlačenja Saudijaca stoji valjan razlog. "Vjerujem da otezanje Saudijske Arabije može ukazivati na događanja iza scene, o kojima mi nećemo saznati, a tiču se povoljnijeg aranžmana u sporazumu. Očito je da on nije samo valutni nego je cjelovito geopolitičko savezništvo Saudijske Arabije i SAD-a. Dugoročno gledano, interes Saudijske Arabije je održavanje dolara kao temeljne valute i nafte kao temeljnog energenta, barem u trgovini. Zanimljivo je da cijene nafte nisu porasle, unatoč geopolitičkim napetostima u posljednjih pola godine, pogotovo na Bliskom istoku. Još su uvijek niže nego 2015. kada je potpisan Pariški sporazum. Cijene su niže nego prije deset godina, što je očito dugoročni interes Saudijske Arabije i svih zemalja koje su veliki naftni proizvođači. Njihov cilj je da jeftinim cijenama fosilnih izvora energije uspore energetsku tranziciju", pojašnjava Dekanić.

Stopić također spominje moguće pregovore dvaju država, ali navodi i drugu opciju. "Prema informacijama kojima trenutno raspolažemo, Saudijska Arabija do ovoga trenutka sa Sjedinjenim Američkim Državama još nije obnovila gospodarsko-sigurnosni sporazum koji je 50 g. bio kamen-temeljac odnosa između ove dvije zemlje. U ovome trenutku ne znamo točno znači li 'isticanje' neobnavljanja sporazuma išta konkretnog. Moguće je da se dogovaraju novi uvjeti pa sve skupa traje dulje. Moguće je da odugovlačenjem Saudijska Arabija koristi svoju poziciju kako bi pred izbore u SAD ispregovarala kakvu garanciju. Posve je moguće da Saudijska Arabija želi smanjiti vlastitu ovisnost o Zapadu i ponuditi svoj glavni izvozni proizvod tržištima koja su je gladna i koja ne stvaraju fiksne planove za prekid proizvodnje motora s unutarnjim izgaranjem, ali koje taj proizvod neće plaćati američkim dolarom", ističe Stopić.

Stopić napominje da Saudijska Arabija u posljednjem desetljeću pažljivo pristupa geopolitičkim i geoekonomskim izazovima. "Oprezno se postavila prema Europskoj Uniji tijekom perioda sankcija, kroz posredovanje Kine je obnovila odnose s Iranom, ne gura se previše u izraelsko-palestinski problem, nije u potpunosti dokinula veze s Rusijom nakon napada na Ukrajinu, s Kinom sklapa ugovore vezane uz proizvodnju nafte vrijedne milijarde dolara, BRICS-ovu pozivnicu ima na stolu već neko vrijeme… Ono što je vjerojatno, čak bez obzira na ovaj ugovor, je to da se u otvaranju prema novim tržištima više neće inzistirati na tome da američki dolar bude glavno platežno sredstvo u naftnom poslovanju, već da će se nafta plaćati drugim valutama, pri čemu bi kineski renminbi mogao imati najviše koristi. Kako god bilo, s ili bez produljenjem ovog ugovora, sasvim je moguće da ćemo u budućnosti svjedočiti većoj diverzifikaciji valuta u globalnom poslovanju vezanom uz naftu", zaključuje Stopić.

