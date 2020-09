ANALITIČAR ‘POLUDIO’ ZBOG VIRUSA: ‘Nisam doživio da se oko gripe odigrao takav reality show, ponašanje društva nije normalno’

Češki statističar i analitičar praćenja tijeka epidemije COVIDA-19, Ladislav Dušek smatra da bi ljudi trebali tretirati epidemiju kao i svaku drugu respiratornu bolest, tvrdeći kako pretjerana pozornost oko toga šteti društvu, jer im se kroz medije nameću podaci i brojke

Glavni češki analitičar tijeka epidemije koronavirusa, Ladislav Dušek smatra da je ta zemlja dosegla točku u kojoj bi COVID-19 trebala početi doživljavati kao običnu respiratornu bolest i ne trošiti nepotrebno puno pažnje na to. U intervjuu za portal Aktualne, poručio je kako je građane od američkog scenarija spasio samo kvalitetan sustav zdravstvenog osiguranja. Pojasnio je i igru brojkama koje se svakodnevno objavljuju u medijima na primjeru rekordnih 505 novozaraženih u petak 21. kolovoza i 260 u ponedjeljak 24. kolovoza, unatoč povećanju broja testiranja za 20 posto.

“Ti brojevi ne mogu biti isti svaki dan. Shvatite da se odjednom sakupi više događaja, takozvanih klastera i mi ih sve uhvatimo odjednom. Zaista bih rekao da je to slučajno prepletanje događaja i brojeva. Takvu fluktuaciju ne vidimo prvi put. Nevolja bi bila da broj visokih vrijednosti stalno raste i to dugo vremena. Ali to se ne događa. Ne želim to umanjivati, ali zapravo nije važno imamo li 200, 500 ili 600 ljudi koji svakodnevno imaju dijagnozu. To je zato što je velika većina onih koji su sada dijagnosticirani ljudi koji nemaju simptome ili imaju samo vrlo blagi tijek bolesti”, čvrst je u svom stavu Dušek.

Širenje zaraze povezano s vraćanjem u normalu

Pojašnjava da je povećanje koje je krajem kolovoza zabilježeno u Češkoj, ali i velikom dijelu Europe posljedica postupnog vraćanja društava u normalu nakon ukidanja restriktivnih mjera i činjenice da virus zapravo nije iskorijenjen. Dodao je kako ujesen očekuje povećanje broja novozaraženih, no upozorio je da te brojke ne treba izjednačavati s pogoršanjem situacije, već da se o tome treba govoriti tek kad smrtnost ili zastupljenost težih oblika bolesti značajno poraste. Upravo je i težina bolesti jedan od misterija na koje je Dušek, premda nije infektolog, ipak pokušao dati odgovor.

“Postoji nekoliko mogućih objašnjenja i morao bih zadirati u područje znanosti za koje ne mogu davati objašnjenja, jer nisam infektolog. Ali postoje i fizički faktori. Ljudi su više vani i društvene interakcije se ne odvijaju toliko u zatvorenom, pa kao rezultat toga, infekcija se prenosi u manjoj količini virusnih čestica. Pojednostavljeno govoreći, s normalnim kihanjem vani na suncu, u tijelo unesete samo ograničenu količinu virusnih čestica, dok kada se to zimi događa u vlažnom okruženju, količina može biti i četiri puta veća”, poručio je statističar.

COVID-19 kao normalna bolest

Potom se vratio na svoj stav o pretjeranoj pozornosti oko epidemije te ga pokušao argumentirati usporedbom s gripom. Pojasnio je i zašto bi ljudi trebali tretirati COVID-19 kao običnu bolest i što treba postići da bi se to dogodilo.

“S jedne strane, priroda nam mora pomoći. Potrebno je da se koronavirus počne ponašati kao poput gripe i da se ne razvija u nepredvidivim smjerovima – da ne vidimo značajan porast smrtnosti. Do sada, brojke potvrđuju da se ništa takvo ne događa, pa se nadamo da će to potrajati. Tada je dovoljno da društvo jednostavno tretira koronavirus kao normalnu bolest. Ali vjerojatno će to biti složenije. Nikada u životu nisam doživio da se oko gripe odigrao tako veliki medijski show, skoro reality show, koji može biti i vrlo opasan. Podaci se prezentiraju svakodnevno, a o svakom objavljenom broju pozitivno dijagnosticiranih se izvještava i tisuću puta. A pritom su to najmanje važni podaci, jer oni nisu ni pacijenti – oni su ljudi koji većinom nemaju problema zbog svoje infekcije. Gotovo mislim da će nam priroda više pomoći nego što će ponašanje društva, za koje mislim da trenutno nije normalno, promijeniti. Novi koronavirus nije gripa i sigurno je bolest koja je u proljeće vrlo značajno povećala smrtnost u mnogim zemljama. Od početka lipnja, međutim, u Češkoj smo primijetili blagi tok bolesti koji već dobra dva mjeseca nije bio naročito ni brojan. Sada se bolest prenosi više, nije izgubila zaraznost, ali o tim smo razlozima već razgovarali”, odrješit je bio Dušek.

Istaknuo je kako, unatoč svom mišljenju ne zanemaruje opasnost zaraze koronavirusom te sa se i sam pridržava epidemioloških mjera. Ipak, i dalje ga smeta forsiranje COVIDA-19 kao nečeg opasnijeg od niza drugih bolesti.

“Nema razloga da bolest u ovakvom obliku doživljavamo u medijima šesti mjesec zaredom. Ono što je u početku bilo razumljivo, već je pretjerano. Usporedite ga, na primjer, sa žuticom koja može biti i prokleto opasna ili, ako preskočim sasvim druge bolesti, poput leukemije ili multiple skleroze. Nijedna od tih bolesti nema takvu, ponekad očaravajuću, medijsku pažnju, efekta na rješavanje situacije s bolešću. Imamo slobodu govora. Neka svi emitiraju i pišu što žele. Ja bih recimo značajno smanjio učestalost objavljivanja podataka i sveo to na tjedno objavljivanje sumarnih izvještaja. A uglavnom bih obavještavao kada se dogodi nešto netipično, kako bi ljudi, na primjer, znali da u nečemu moraju biti oprezni. Na primjer, značajna zaraza u socijalnim ustanovama u dijelu zemlje, kada će biti potrebno objasniti javnosti potrebu za ograničenjem posjeta. Dio toga da COVID-19 počnemo tretirati kao normalnu respiratornu bolest je i to da ga nemamo pred očima osamnaest puta dnevno. Idete tramvajem – koronavirus, uključite televiziju – koronavirus, otvorite konzervu – koronavirus…”, zaključio je Dušek.

