AMERIKANCI U ŠOKU: Njihova putovnica nekada je otvarala sva vrata, a danas im čak i Meksiko zabranjuje ulazak

Pet američkih turista koji su privatnim zrakoplovom sletjeli na Sardiniju prošlog tjedna, vraćeni su kući; u Kanadi dva Amerikanca novčano su kažnjena zbog kršenja strožih mjera na granici koje je SAD-u nametnuo njihov sjeverni susjed, a u Meksiku guverneri pozivaju središnju vladu da uvede stroža ograničenja za putnike iz Sjedinjenih Država kako bi se spriječilo širenje virusa.

Iako se ograničenja zbog koronavirusa razlikuju od zemlje do zemlje, velik dio svijeta složan je u jednom – putnici iz Sjedinjenih Američkih Država nisu dobrodošli, piše NY Times.

Američka putovnica, dugo je osiguravala svojim vlasnicima mogućnost lakoće putovanja diljem svijeta. Sada taj osjećaj privilegiranosti nestaje.

„To je šokantno jer će jedna od najnaprednijih svjetskih zemalja biti smještena u sporedni kolosjek globalnog ponovnog otvaranja, “rekao je Robin Niblett, direktor Chatham Housea, londonske istraživačke institucije za međunarodna pitanja.

Niblett ističe kako to propadanje američke putovnice ne iznenađuje “s obzirom na to da je američki zdravstveni sustav decentraliziran, nepredvidiv i nejednak” i s obzirom na to kako se virus i dalje širi nesmetano u velikim dijelovima zemlje. No, nekontrolirana epidemija nije jedini razlog.

Nekada simbol moći, danas stigmatiziran

U svijetu u kojem pandemijska ograničenja pokušavaju izolirati zemlje s nekontroliranim širenjem koronavirusa i u kojem SAD uporno obara crne rekorde u broju novozaraženih dugo hvaljeni američki pasoš, nekada simbol moći, postaje stigmatiziran.

Prošli tjedan, Europska unija formalizirala plan za ponovno pokretanje putovanja iz određenih zemalja. S liste zemalja čijim stanovnicima je dopušten nesmetani ulazak izostavljene su SAD, što je snažan udarac američkom prestižu. Iako će američkim državljanima koji žive u zemljama na odobrenom popisu bit će dozvoljen ulazak u Europsku uniju, putnici iz SAD-a, poput onih koji su vraćeni s talijanskog otoka Sardinije prošli tjedan, smatraju se nepoželjnima.

Pet Amerikanaca koji su letjeli na Sardiniju došli su iz Kolorada, koji su privatnim avionom otputovali s talijanskim otokom s nekoliko ljudi iz drugih držaav. Nakon što je petorici u grupi zabranjen ulazak, svi su na kraju otišli.

Dimitry Kochenov, suosnivač Indeksa kvalitete zemlje, koji istražuje pogodnosti koje pruža državljanstvo različitih zemalja, rekao je da su pandemijska ograničenja samo dodatno istaknula ograničenja s kojima su se ljudi određenih nacionalnosti suočavali na međunarodnim granicama.

‘Glavni čimbenik očuvanja globalnih nejednakosti”

“Državljanstvo je glavni čimbenik očuvanja globalnih nejednakosti”, rekao je. “Tako je, naravno, američka putovnica uvijek simbolizirala najvišu razinu privilegiranosti”. Kochenov, profesor europskog ustavnog prava na Sveučilištu Groningen u Nizozemskoj, ističe kako incident na Sardiniji pokazuje da čak i velike svote novca potrebne za let osobnim avionom u Europu ne mogu “prevladati manjkavost američke putovnice.”

Iako američka putovnica obično omogućuje bezvizno kretanje u većem dijelu svijeta, Kochenov napomimnje da putovnice članica Europske unije i inače nadmašuje snagu američke jer omogućuje vlasnicima slobodu da se presele bilo gdje u Europskoj uniji s punim pravima. Sve do nedavnih ograničenja, američka je putovnica svojim vlasnicima pružala neizmjeran osjećaj slobode na čemu su drugi zavidjeli. Ograničenja s kojima su Amerikanci sada suočili su “nešto što velik dio ostatka svijeta dobro zna”, rekao je Kochenov.

Neki Amerikanci kažu da su bili iznenađeni promjenom percepcije prema američkim putnicima tijekom pandemije, izražavajući zabrinutost da bi to moglo biti štetno, pa makar i na simboličnoj razini.

Vincent Rajkumar, profesor medicine u Minnesoti koji je prije 15 godina postao američki građanin, rekao je kako je bio zadivljen koliko mu je američka putovnica otvarala vrata koja su mu ranije bila zatvorena.

Tijekom putovanja u Australiju u siječnju, bio je u u čudu koliko su putnike intenzivno ispitivali jesu li bili u Kini. „Sjećam se da sam razmišljao:„ Vau, drago mi je što imam američku putovnicu, to mi se nikada neće dogoditi “, rekao je. “A onda u posljednja dva mjeseca mi je sinulo- upravo to nam se sada događa. ”

ShaDonna Jackson, fotografkinja iz Marylanda koja na društvenim medijima glasno govori o dvojnom državljanstvu, ističe kako joj je glavni poticaj bila ograničenjima nametnuta američkim putnicima. “Potpuno mi je jasno zašto je percepcija SAD-a, u kontekstu širenja koronavirusa, zastrašujuća za druge zemlje “, rekla je.

Trump postavio temelje

Niblett iz Chatham Housea primijetio je da je preokret bio i relativno očekivan nakon što su Sjedinjene Države u ožujku izdale široku zabranu putovanja europskim posjetiteljima, što je implicitno dopustilo država EU da isto naprave Amerikancima.

Nagla odluka predsjednika Trumpa, koja je donesena bez savjetovanja s europskim čelnicima i bez ikakvog upozorenja, stvorila je klimu pogodnu za ograničenja putovanja iz SAD-a. “Kada se to učini na nevjerojatno neselektivni način, onda vas ne treba čuditi što su vam američki saveznici odgovorii istom mjerom“, rekao je gospodin Niblett, dodavši da je Trump postavio dobre temelje za to . “I da budem iskren, to je tragično. ”

Ograničenja putovanja samo su zadnji u nizu znakova koji pokazuju koliko su narušeni odnosi između Europe i SAD-a. Otkako je Trump postao predsjednik, transatlantski odnosi postaju “plitki” usprkos desetljećima suradnje nakon Drugog svjetskog rata, rekao je gospodin Niblett. Diplomacija je “postala više usredotočena na transkacije,” i usredotočena je na kratki rok.

“A Europa sada osjeća kako imaju zauzvrat pravo da budu podjednako “, rekao je gospodin Niblett. Ali tako se ne postavlja samo Europa. Američki putnici u Kanadu koji su pokušali zaobići granična ograničenja koja zabranjuju sva putovanja, osim nužnih, naišli su na jednako hladan tuš. Uđu lo u Kanadu neovlašteno, čekaju ih novčane kazne ili čak pritvor.

Vlasti Nove Škotske već su se bunili zbog zbog putnika iz Amerike koji preko te kanadske provincije pokušavaju zaobići ograničenja. Na meksičkoj granici također je došlo do velikog preokreta. Država kojoj SAD, poglavito Trump, redovito prijeti čvršćim režimom na granici, sada sama traži ograničenja ulaska Amerikanaca, zabrinuta zbog strahovite stope širenja zaraze u Sjedinjenim Državama.

Ograničenja nisu tu samo za Amerikance

Meksičke su države postavile „sanitarne filtere“ uz granicu tijekom vikenda 4. srpnja kako bi provjerile temperaturu posjetitelja i odvratile sve one čije se putovanje ne smatra neophodnim. Dužnosnici u meksičkim pograničnim državama zatražili su agresivnije korake kako bi se smanjio prijelaz.

Gospodin Kochenov ističe, ipak, kako se ne smije promatrati samo ograničenja američkim putnicima jer su mnoge su države uvele unutarnja ograničenja putovanja.

Osim toga, većina trenutnih ograničenja je privremena. Amerikancima je možda šok što se moraju suočiti s takvim zabranama putovanja, ali vjerovatno je da će to biti kratkoročno. Ostali će se nastaviti suočavati sa strožom stvarnošću.

“Većina svjetskog stanovništva nikada neće moći letjeti u Europu bez obzira na epidemiju”, rekao je Kochenov, bilo zbog viznih ograničenja bilo zbog nedostatka novca.

„Pandemija Amerikancima jednostavno pokazuje ono što je ostatak svijeta već znao o glavnoj funkciji državljanstva u svijetu.“