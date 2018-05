AMERIKANCI SU U NEVJERICI, A BIT ĆETE I VI KAD PROČITATE OVO: Hrvatska je slobodnija zemlja od SAD-a

Ako je suditi po rezultatima istraživanja The Freedom Housea, Amerika se srozala na ljestvici najslobodnijih zemalja svijeta.

Amerikanci se često znaju hvaliti da žive u u jednoj od najslobodnijih zemalja na svijetu. Čak je i dobar dio ostatka svijeta uvjeren u to da je SAD jedna od najslobodnijih država. No, je li to baš tako?

Ako je suditi po rezultatima istraživanja The Freedom Housea, američke tvrtke koja provodi godišnja istraživanja u gotovo svim zemljama svijeta, Amerika se srozala na ljestvici najslobodnijih zemalja svijeta.

Ne samo da se srozala, nego se na ljestvici našla jedno mjesto ispod – Hrvatske!



“Amerika je pala na 53. mjesto najslobodnije zemlje svijeta – odmah ispod Hrvatske”, stoji u naslovu teksta koji potpisuje zgroženi novinar Bushrod Washington.

Amerikanci su doslovno šokirani rezultatima istraživanja koje ih je 2008. godine smjestilo pri sam vrh ljestvice s ukupno 94 bodova od maksimalnih 100.

Ove godine, skupili su bijednih 86, kao i Hrvatska, što im je bilo dovoljno za razočaravajuće 53. mjesto. Ipak, na čast im služi što su bolje plasirani od Poljske, Paname, Brazila i, jedva, Mongolije. S obzirom da imamo jednak broj bodova kao SAD, i mi se možemo ponositi istim dostignućem…

A koje su najslobodnije zemlje svijeta? Očekivano, na vrhu su skandinavske zemlje. Finska, Norveška i Švedska imaju maksimalnih 100 bodova, dok ih su stopu prate Kanada i Nizozemska s 99 bodova.

Što se tiče zemalja u našem okruženju, Slovenija ima 93, Srbija 73, Crna Gora 67, a BiH 55 bodova.