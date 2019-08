AMERIKANCI SE RAZBAHATILI, SAD SE PROBUDILA I KINESKA ZVIJER: ‘Ne postavljajte nam to pred vrata jer ćemo vam uzvratiti istom mjerom’

Kinezi su oštro reagirali na najave kako bi SAD u budućnosti mogao postaviti projektile srednjeg dometa u blizini njihova teritorija

Kina je u utorak upozorila Sjedinjene Države da joj ne postavljaju projektile “pred vrata” jer “neće ostati prekriženih ruku” i bit će primorana “uzvratiti recipročnim mjerama”, iako nije precizirano o kakvim se mjerama radi. SAD se u petak povukao iz Sporazuma o eliminaciji nuklearanih projektila kratkog i srednjeg dometa (INF) potpisanog 1987. s Rusijom, a američki predsjednik Donald Trump rekao je kako želi potpisati novi sporazum s Rusijom i Kinom.

Daily Mail piše kako je INF smatran kamenom temeljcem globalne kontrole nuklearnog naoružanja, ali iz SAD-a je stigla primjedba kako je taj bilateralni pakt otvorio put drugim državama, posebno Kini, da razviju vlastite rakete dugog dometa.

SAD SE FORMALNO POVUKAO IZ NUKLEARNOG SPORAZUMA S RUSIJOM: NATO ima plan za spriječavanje Rusije da lansira raketu

Australci i Korejci negiraju postavljanje

Novi američki ministar obrane Mark Esper rekao je u subotu da je sklon što skorijem postavljanju raketa srednjeg dometa u Aziji. Mnogi strahuju kako se radi o pokušaju da SAD testira nove balističke projektile srednjeg dometa. Rusi tvrde kako će također biti prisiljeni reagirati ako SAD počne razvijati nove projektile. Pozvali su na moratorij dok se ne razradi novi sporazum. No, Amerikanci njih optužuju za kršenje prethodnog sporazuma zbog navodnog razvoja novih krstarećih projektila.

Glavni direktor odjela za kontrolu naoružanja kineskog ministarstva vanjskih poslova Fu Chong pozvao je također Japan, Južnu Koreju i Australiju da “budu mudri i ne dopuste da se na njihovu teritoriju postavljaju američki projektili, jer to ne bi bilo u interesu njihove nacionalne sigurnosti”.

Australci su u ponedjeljak odbacili mogućnost postavljanja projektila na svom teritoriju, rekavši kako to od njih nije niti traženo. Južnokorejsko ministarstvo obrane priopćilo je kako s SAD-om nije razgovaralo o razmještanju projektila srednjeg dometa. “Također nismo interno pregledali to pitanje i nemamo plan to učiniti”, rekao je novinarima glasnogovornik ministarstva Choi Hyun-soo.

SJEVERNA KOREJA O TESTIRANJU BALISTIČKIH RAKETA: ‘Bilo je to odgovarajuće upozorenje SAD-u i Južnoj Koreji’

‘Vrlo provokativna akcija SAD-a’

Fu Chong je upozorio i kako SAD kani postaviti projektile Kinezima “pred vrata” te im poručio da “za zemlju koja je doživjela kubansku raketnu krizu, mislim da bi američki narod trebao razumjeti kineske osjećaje”.

Komentirajući kinesku reakciju, Esper je u utorak u zrakoplovu kojim je letio na put u Australiju kazao da nije zatražio niti od jedne zemlje da primi projektile. Rekao je i kako bi htio da se naoružanje postavi “u nekoliko mjeseci, ali će za to trebati puno više vremena od očekivanog”.

Stručnjaci smatraju da bi Washington mogao rasporediti projektile na Guamu, otoku udaljenom 3000 kilometara od kineske obale na kojem već postoje značajni američki vojni resursi, no kineski dužnosnik upozorio je da bi to bilo “vrlo provokativna akcija SAD-a koja bi mogla biti opasna”. Fu je rekao da su priče SAD-a o bilo kakvim kineskim i ruskim kršenjima sporazuma “čisti izgovor”. “Prava svrha povlačenja SAD-a iz sporazuma, kako su rekli mnogi stručnjaci, jest osloboditi ruke i razviti oružane kapacitete”, zaključio je.