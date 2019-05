AMERIKANCI PRIZNALI: ‘Ubili smo 1300 civila u Iraku i Siriji’

Koalicija je izvela 34.502 zračna napada u gotovo pet godina

Američka koalicija protiv Islamske države (IS) objavila je da je od 2014. nenamjerno ubila više od 1300 civila u Iraku i Siriji, prenosi u petak BBC. Koalicija u izvješću navodi kako je izvela 34.502 zračna napada od početka kampanje protiv IS-a prije gotovo pet godina.

Promatračka skupina sa sjedištem u Velikoj Britaniji koja nadgleda situaciju u Siriji, navodi da je taj broj puno veći i procjenjuje da je u zračnim napadima ubijeno oko 13 tisuća civila.

Posljednje procjene koalicije nešto su veće od onih objavljenih prije osam mjeseci kada se govorilo o 1100 civilnih žrtava. S podacima koalicije ne slažu se skupine za zaštitu ljudskih prava koje tvrde da je broj ubijenih puno veći.

Duboko poricanje

Viša savjetnica Amnesty Internationala, Donatella Rovera optužila je američku koaliciju zbog “dubokog poricanja” pravih razmjera.

“Današnje priznanje dodatnih civilnih žrtava podvlači nužnu potrebu za temeljitim, neovisnim istragama koje mogu otkriti prave razmjere civilnih žrtava koje su izazvali koalicijski udari i koje mogu ustanoviti je li svaki napad bio sukladan međunarodnom humanitarnom pravu i omogućiti potpunu naknadu žrtvama”, rekla je.

Istraga aktivista prošloga je mjeseca pokazala da je više od 1600 civila ubijeno samo u koalicijskim napadima na sirijski grad Raku, tijekom petomjesečne kampanje 2017. protiv IS-a.

Pravi broj ubijenih veći?

Raka je bila de facto glavni grad samoproglašenog džihadističkog “kalifata”.

Tada je glasnogovornik koalicije rekao BBC-u da je “svaki nenamjerni gubitak života u borbama protiv IS-a tragičan. No, to treba dovesti u ravnotežu s rizikom da IS nastavi izvoditi terorističke napade, izazivati bol i patnju svakome koga odaberu”.

Promatračka skupina Airwars, koja istražuje navode o civilnim žrtvama, kaže da je koalicija možda ubila između 8 i 13 tisuća civila, prenosi BBC.