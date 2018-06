AMERIKANCI TVRDE DA NISU NAPALI SIRIJSKE POLOŽAJE: Sirija optužuje da su ih oni bombardirali dronom, još nema podataka o žrtvama

Napad se dogodio u al-Harri, jugoistočno od Albu Kamala, pišu sirijski mediji pozivajući se na izvore iz vojske. Još uvijek nema detalja o broju ozlijeđenih i poginulih.

Američka vojska odbacila je tvrdnje sirijskih državnih medija koji su rano u ponedjeljak pisali da je američki predvođena koalicija bombardirala jedan od sirijskih vojnih položaja na istoku zemlje.

Bombardirali ih ‘vjerojatno američki dronovi’

Napad se dogodio u al-Harri, jugoistočno od Albu Kamala, pišu sirijski mediji pozivajući se na izvore iz vojske. Još uvijek nema detalja o broju ozlijeđenih i poginulih. Zapovjednik vojnog saveza koji podržava predsjedika Bashara al-Assada Reutersu je otkrio da su “vjerojatno američki” dronovi bombardirali položaje iračkih frakcija između Albu Kamala i Tanfa, kao i sirijsku vojsku. Glasnogovornik američke vojske Josh Jacques odbacio je te tvrdnje. “Nijedan dio američki predvođene koalicije nije izveo napad u blizini Albu Kamala”, naglasio je.

Assad SAD smatra okupatorskom silom u Siriji

Zapadni savez podržava arapske Sirijce i Kurde koji se sjeveroistočno od Albu Kamala bore protiv Islamske države (IS). Sirijska vojska je uz pomoć iranskih paravojski, Hezbollaha i skupine iz Iraka prošle godine protjerala IS s tog područja, no džihadisti su od tada tamo izveli nekoliko napada. U Tanfu, mjestu jugozapadno od Albu Kamala, u pustinji blizu granice s Jordanom i Irakom, smještene su i američke snage. Assad je prošlog tjedna rekao da Sjedinjene Države smatra okupatorskom silom u Siriji i da je “podržava bilo kakav čin otpora, bilo to protiv terorista ili okupatorskih sila, nevezano za njihovu nacionalnost”.