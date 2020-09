AMERIKANAC TRAŽI EKSHUMACIJU OSTATAKA 29. PREDSJEDNIKA: Želi ponovno dokazati da mu je unuk i traži svoje mjesto u muzeju

Iako je već dokazano kako je on unuka 29. američkog predsjednika Warrena Hardinga, James Blaesing traži ekshumaciju njegovih posmrtnih ostataka kako bi se to ponovno potvrdilo te mjesto u predsjedničkom muzeju u Ohiju i to neposredno uoči 100. obljetnice Hardingove pobjede na izborima

Unuk bivšeg američkog predsjednika Warrena Hardinga krenuo je u pravnu bitku tražeći ekshumaciju ostataka republikanskog čelnika kako bi potvrdio da su u srodstvu, prenio je BBC. James Blaesing rekao je sudu da svoje porijeklo želi utvrditi sa “znanstvenom sigurnošću”. No, ostali članovi Hardingove obitelji protive se zahtjevu podnesenom u svibnju. Kažu da su prihvatili DNK dokaze da je Blaesingova majka, Elizabeth Ann Blaesing, bila kći Hardinga i Nan Britton.

Harding, 29. predsjednik SAD-a, bio je u vanbračnoj ljubavnoj vezi s Britton prije i tijekom mandata od 1921. do 1923. Za aferu se saznalo tek pošto je Harding umro od srčanog udara 1923. dok je još bio na dužnosti. Britton je njihovu vezu otkrila u knjizi iz 1927. “Predsjednikova kći”, ali nikada nije tražila da se utvrdi Hardingovo očinstvo. Harding nije imao druge djece. Potom je 2015. genetski test potvrdio poklapanje između Blaesingove DNK i DNK drugih dvoje Hardingovih srodnika. Blaesingovu biološku vezu s Hardingom službeno je potvrdio AncestryDNA, podružnica Ancestry.com-a.

Nije dobio mjesto u muzeju

Usprkos tome, novi zaplet izbio je uoči 100. obljetnice Hardingove izborne pobjede 1920. Njegovi štovatelji pripremaju otvaranje novog predsjedničkog centra u Marionu, gradu u Ohiju kraj kojeg je rođen 1865. No, Blaesing smatra da on i njegova majka nisu dobili mjesto u muzeju koje zaslužuju. “Napravio sam test i rezultate smo objavili 2015. Sada je 2020. i nitko me ništa nije pitao”, rekao je. Blaesing smatra da on, njegova majka i baka zaslužuju “svoje priče u muzeju”.

Blaesingov zahtjev za ekshumaciju Hardingovih ostataka iz mauzoleja u Marionu dovodi u pitanje drugi ogranak obitelji. “Nažalost, rašireno javno priznanje i prihvaćanje potomaka, povjesničara i biografa (i samoga g. Blaesinga) da je g. Blaesing unuk predsjednika Hardinga njemu nije dovoljno”, napisali su rođaci u dokumentu dostavljenom sudu.

Upravitelji muzeja nenaklonjeni

Ohio History Connection, zaklada koja upravlja Hardingovim muzejom, izjavila je da se nije priklonila nijednoj strani u obiteljskom sporu. No, ipak je pozvala sud da dobro razmisli prije nego što odluči o eventualnom otvaranju Hardingova sarkofaga. Ta neprofitna organizacija ističe da je prihvatila rezultate DNK testa iz 2015. kao “činjenicu” i da planira dio muzeja posvetiti Britton i njezinoj kćeri.