AMERIKA NE SPAVA VEĆ DEVETU NOĆ ZAREDOM; Više stotina tisuća prosvjednika na ulicama najvećih američkih gradova; ‘Tražimo pravdu!’

Više stotina tisuća prosvjednika okupilo se u srijedu na ulicama najvećih američkih gradova zahtijevajući pravdu za ubijenog Afroamerikanca Georgea Floyda tijekom uhićenja u Minneapolisu, kao i za ostale afroameričke žrtve policijske brutalnosti.

Uglavnom mirni prosvjedi sa stotinama tisuća sudionika događali su se na ulicama New Yorka, Los Angelesa, Philadelphije, Washingtona, Atlante, San Francisca, Seattlea i drugih gradova.

U većini gradova nije bilo potrebe za intervencijom policijskih snaga, ali najmanje jedan policajac je ozlijeđen u sukobu s protestantima u New Yorku. Do sukoba je došlo kad su policajci spriječili prosvjednicima napredovanje ulicama Brooklyna, a manja skupina koja se izdvojila je okružila policijski auto.

Prema izvještaju CNN-a tada je došlo do sukoba nakon kojeg je nekolicina prosvjednika privedena.

Smirivanje situacije na ulicama američkih gradova mnogi pripisuju drugačijem pristupu policijskih snaga. Primjerice, u New Yorku su prosvjednicima počeli dopuštati da ostanu na ulicama i iza vremena kad na snagu stupa proglašeni policijski sat.

“Naša poruka je došla do prosvjednika”, izjavio je poručnik Kevin Knapp iz Policijske uprave u Atlanti te dodao kako policija podržava 99 posto prosvjednika koji mirno prosvjeduju, a da probleme stvara manjina.

“Svjesni smo da mora doći do sustavne promjene. No, suprotna strana mora i nas razumijeti”, zaključio je Knapp, čija su šestorica kolega privedena pod optužbom za prekoračenje ovlasti i pretjeranu primjenu sile protiv dvije osobe koje su poslije identificirane kao studenti.

U Washingtonu je policajcima u održavanju reda i mira pomagala Nacionalna garda.

Završna autopsija: Floyd je umro od zastoja srca, a bio je zaražen koronavirusom

Smrt Georgea Floyda izazvana je srčanim zastojem, zaključak je službenog patologa okruga Hennepin nakon završne autopsije provedene nad tijelom Afroamerikanca ubijenog tijekom privođenja, za što je optužen bivši policajac Derek Chauvin te još trojica njegovih kolega koje se tereti za suučesništvo i nečinjenje.

U izvješću dr. Andrewa Bakera stoji da je Floydov vrat bio pritisnut kad je Chauvin koljenom nasjeo na žrtvu i tako je držao više od osam minuta, ali se u zaključku to ne spominje kao izravan uzrok smrti. Floydova obitelj je financirala nezavisnu autopsiju, u kojoj se kao uzrok smrti navodi “gušenje od stalnog pritiska”.

U novom izvješću se navodi da je Floyd imao brojne masnice i posjekotine na glavi, licu, ustima, ramenima, rukama i nogama, ali ne postoji dokaz da je bilo koja od tih ozljeda bila smrtonosna. U završnoj autopsiji se navodi da je Floyda bio srčani bolesnik i da je patio od visokog tlaka te da je nedavno bio pozitivan na koronavirus, no bez indikacija da je to imalo bilo kakvu ulogu u njegovoj smrti.

Inicijalno toksikološko izvješće pokazalo je umjerene razine fentanila i metamfetamina u tijelu žrtve.

Springsteen kritizirao Bijelu kuću zbog “mlakog odgovora” na policijsko nasilje

Američki glazbenik Bruce Springsteen je iskoristio priliku u radio emisiji Sirius XM, u kojoj je bio gostujući DJ, kako bi oštro kritizirao odgovor Bijele kuće na policijsko nasilje i pandemiju koronavirusa. Sedamdesetogodišnja rock zvijezda poručila je da se SAD nalazi “u plamenu i kaosu” nakon, kako je rekao, “mlakog i bezosjećajnog odgovora” na umrle od covida-19 i rasnu nepravdu, objavio je Variety.

Springsteen, čiji su poznati hitovi “Born To Run” i “Dancing In The Dark”, započeo je emisiju u srijedu sa svojom prosvjednom pjesmom “American Skin (41 Shots).”

Pjesma govori o ubojstvu nenaoružanog crnca Amadou Dialloa, kojega su usmrtila četiri bijela policajca s 41 metkom. Springsteen je u srijedu tu pjesmu posvetio Georgeu Floydu, nenaoružanom crncu koji je preminuo prošloga tjedna prilikom nasilnog policijskog privođenja, a čija je smrt bila okidač za prosvjede.

“Ova pjesma traje skoro osam minuta. Toliko je umirao George Floyd, dok je policajac držao koljeno na njegovu vratu”, kazao je Springsteen. Springsteen je pustio i prosvjedne pjesme drugih autora, poput “Strange Fruit” Billiea Holidaya, “This Is America” Childish Gambina i “Burnin ‘and Lootin'” Boba Marleya.

Također je pročitao dijelove govora aktivista za prava Afroamerikanaca Martina Luthera Kinga, napisanog u zatvoru u Alabami nakon prosvjeda 1963. “Iskonski grijeh ropstva ostaje neriješeno pitanje američkog društva”, kazao je Springsteen. “Taj teret postaje teži sa svakom novom generacijom. Od ovog nasilnog, kaotičnog tjedna na američkim ulicama nema kraja na vidiku”, dodao je.