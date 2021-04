AMERIKA NA KORAK DO DOBIVANJA 51. SAVEZNE DRŽAVE: Glavni grad čeka odluku Senata; Kratica D.C. mijenja svoje značenje

Zastupnički dom Kongresa izglasao je to da Washington DC postane 51. američka savezna država, no Republikanci uSenatu bi to mogli odbiti kako bi zadržali moć

Američki Zastupnički dom u četvrtak je, drugi put u manje od godinu dana, tijesnom većinom glasao za to da District of Columbia (D.C.) postane 51. savezna država, no tu odluku mora potvrditi Senat u kojem će naići na protivljenje republikanskih zastupnika. Donji dom Kongresa, u kojem većinu imaju demokrati, glasao je s 216 glasova “za” i 208 “protiv” za inicijativu da američka prijestolnica postane savezna država.

Dva senatora demokratima

Stanovnici Washingtona većinski podržavaju demokrate, pa bi kao savezna država u gornji dom Kongresa donijela još dva demokratska senatora, što bi promijenilo ravnotežu moći u Senatu u kojem je trenutno 50 demokrata i 50 republikanaca. Demokrati desetljećima pokušavaju dati status savezne države D.C.-u, a ovaj put su ohrabreni izborom Joea Bidena za predsjednika i kontrolom nad dva doma Kongresa. Posljednji teritoriji koji su dobili takav status bili su Havaji i Aljaska 1959. godine.

Demokrati tvrde kako bi to riješilo nekoliko stoljeća nepravde za “više od 700 tisuća američkih državljana koji plaćaju savezne poreze, bore se i pogibaju u ratovima, služe u porotama, a ne mogu glasati u Senatu ili Zastupničkom domu“, rekao je demokratski zastupnik Jan Schakowsky. “To je definicija oporezivanja bez predstavljanja“, dodao je.

Promijenili bi mu i ime

Nova savezna država zvala bi se “Washington, Douglass Commonwealth“, po prvom američkom predsjedniku Georgeu Washingtonu i Fredericku Douglassu, bivšem robu koji je u 19. stoljeću postao slavni borac protiv ropstva.