AMERIKA I HUAWEI U OTVORENOM RATU: Trumpov potez imat će nesagledive posljedice. Hoće li div uzvratiti udarac?

Američki potezi mogli bi utjecati na širenje 5G mreže i razvoj telekomunikacijske tehnologije u cijelosti

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da zabrani poslovanje kineskih telekomunikacijskih tvrtki s američkim tvrtkama utjecat će na obje zemlje i na globalnu tehnološku industriju, kažu stručnjaci. Huawei i ZTE su od petka na “crnoj listi”, što ih sprječava u nabavi komponenti ili tehnologija od američkih dobavljača bez vladinog odobrenja: Ovaj potez je posljednji u nizu američke administracije, usmjeren protiv Huaweija, zbog sumnje da je njihova oprema potencijalni alat za kinesku špijunažu.

“Ova odluka utječe i na američke proizvođače komponenata i kineske dobavljače. To je definitivno dvosjekli mač”, rekao je za TechRadar znanstveni analitičar iz tvrtke Canalys Mo Jia te dodao da je Huaweijeva 5G oprema sigurno jeftinija, a SAD bi mogao koristiti proizvode drugih proizvođača, koji su nešto skuplji. Važno je napomenuti i da još dva velika igrača na tržištu, Ericsson i Nokia, nisu američke tvrtke.

Amerikanci utječu na druge

“Trenutačno je odnos između Huaweija i europskih zemalja stabilan. Međutim, postoji mogućnost da se u budućnosti američkoj strani prikloni više zemalja. Australija je također zabranila 5G opremu tvrtke Huawei, ali u ovoj fazi nije vjerojatno da bi bilo koja druga velika europska zemlja zabranila Huawei, jer su njihova 5G rješenja jeftinija i konkurentnija u odnosu na druge”, rekao je Jia.

Sukhdev Singh, potpredsjednik tvrtke za istraživanje i analizu tržišta Kantar AMRB, rekao je da američki regulatori i vlada uvijek imaju utjecaj na donošenje odluka u drugim zemljama s kojima bi trebali surađivati ​​i koji mogu utjecati na teleoperatore na globalnoj razini. Međutim, rekao je kako usvajanje domaćih tehnologija postaje sve raširenije i ne ovisi toliko o američkim dobavljačima.

“Sve ovisi o tome koliko je svaka od vlada uvjerena u nešto. Ako vlada neće koristiti svoj utjecaj da zabrani Huawei, onda to neće imati veliki utjecaj na njih. Ako SAD i druge zemlje zabrane Huawei, postojat će ograničenja i bit će manje igrača u telekomunikacijskom prostoru, a to može naštetiti inovacijama i rastu telekomunikacijske industrije”, kazao je Singh.

Veliki igrač na tržištu

Huawei ima 283 globalna partnera i 57 regionalnih partnera za 5G tehnologiju i očekuje da će globalno do 2020. imati do milijun baznih postaja. Prema internetskoj platformi za tržišnu inteligenciju IPlytics, kineska tvrtka vodi utrku u broju standardnih tehničkih doprinosa 5G tehnologiji. Huawei je u 2018. godini imao 11.423 patenta, a slijedili su ga Ericsson s 10.351 i Nokia sa 6878.

Huawei ulaže 15 milijardi dolara godišnje u istraživanje i razvoj te se ubraja među prvih pet kompanija, ima jasnu stratešku poziciju u 5G utrci i ima kapacitet za masovnu proizvodnju čipova, mobilnih usmjerivača, korisničke opreme i bežičnih kućnih usmjerivača za 5G tehnologiju. Ako se trgovinski rat između Kine i SAD-a nastavi, Jia je kazao kako će to sigurno utjecati i na globalnu tehnološku industriju. To bi moglo imati utjecaja na poslovanje Applea, Intela i Qualcomma u budućnosti na kineskom tržištu, jer su to sve američke tvrtke. Međutim, kineski proizvođači pametnih telefona se oslanjaju na Qualcommove čipove i ako Kina zabrani ili poveća porez na Qualcommove komponente, to bi štetilo kineskim tvrtkama.

Uzajamna destrukcija

“Ako SAD zabrani Huaweiju da kupuje komponente ili softver od američkih tvrtki, to bi sigurno utjecalo na globalno poslovanje Huaweija i na cjelokupnu industriju”, naglasio je Jia.

Huawei, prema dostupnim izvješćima, svake godine kupuje roba i usluga od američkih tvrtki u vrijednosti većoj od 11 milijardi dolara. Jia je rekao da je Huawei namjerno gomilao višak komponenti prije izvršenja narudžbe, i “mislim da Huawei kratkoročno ima dovoljno komponenti. Međutim, ako Huawei ne uspije promijeniti situaciju, pitanje je vremena kada će proizvodnja 5G opreme biti pogođena”.

Izvori sugeriraju da je Huawei razvio vlastite operativne sustave za računala i pametne telefone u slučaju da oni koje proizvode Microsoft i Google više ne budu dostupni. Također, Huaweijeva partnerska tvrtka HiSilicon proizvodi vlastite glavne i grafičke procesorske jedinice za svoje pametne telefone.

