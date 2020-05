AMERIČKI STRUČNJAK ZA ZARAZU OBJAVIO: ‘Nećemo čekati 18 mjeseci, imamo najmanje osam cjepiva za koronavirus! Na jesen kreću testiranja’

‘Imamo puno kandidata pa se nadam da ćemo imati i više pobjednika. Drugim riječima, riječ je o više hitaca u gol. To će biti važno jer će to biti dobro za globalnu dostupnost ako budemo imali više od jednog uspješnog kandidata cjepiva’

Anthony Fauci, najbolji američki stručnjak za zarazne bolesti, izvijestio je senatore da imaju spremnih najmanje osam kandidata za cjepivo protiv koronavirusa. Tih osam cjepiva trenutno se nalazi u fazi kliničkog razvoja, no neki bi mogli biti spremni već do kasne jeseni, prenosi Independent.

Fauci je rekao da Nacionalni zavod za zdravstvo (NIH) surađuje s nizom farmaceutskih tvrki u različitim fazama razvoja. Isto tako, stručnjak za zarazu iz Bijele kuće rekao je da se njegova prethodna projekcija o tome da će proći najmanje godinu do 18 mjeseci prije nego što cjepivo bude spremno pokazala netočnom.

TO JE TO? TALIJANI TVRDE DA IMAJU CJEPIVO: ‘Prvi smo u svijetu koji smo pokazali neutralizaciju koronavirusa’; Otkrili su što sada slijedi

Osam cjepiva je kao ‘više hitaca u gol’

Fauci je izvijestio da se Centar za istraživanje cjepiva sastao u siječnju i izradio plan te je 14. siječnja službeno počeo razvoj cjepiva. Sada, 62 dana kasnije, Amerikanci se nalaze u prvoj fazi kliničkog ispitivanja s dvije već uvrštene doze. Fauci je objasnio da će prva faza izravno prijeći u drugu fazu, treća kreće u kasno proljeće i početkom ljeta. On se nada da ako budu uspješni da će znati u kasnu jesen i ranu zimu. Vjerojatno neće uspjeti svih osam cjepiva, rekao je.

“Imamo puno kandidata pa se nadam da ćemo imati i više pobjednika. Drugim riječima, riječ je o više hitaca u gol. To će biti važno jer će to biti dobro za globalnu dostupnost ako budemo imali više od jednog uspješnog kandidata cjepiva”, kazao je Fauci.

Trumpova administracija pokušava ubrzati razvoj i proizvodnju cjepiva za Covid-19 koji bi u SAD-u omogućio cijepljenje 300 milijuna ljudi do siječnja 2021. godine. Fauci najavljuje da će se uložiti znatna sredstva u razvoj doza cjepiva, čak i prije nego se zna djeluju li sva cjepiva. No, američki stručnjak za zarazu upozorava da postoji i mogućnost negativnih posljedica gdje određena cjepiva zapravo mogu pojačati učinak infekcije. No, šira javnost neće primiti doze neefikasnih ili štetnih cjepiva.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

TRUMP ŽELI NIJEMCIMA PREOTETI CJEPIVO ZA KORONAVIRUS: ‘Svim silama ga pokušava osigurati za SAD, ali samo za SAD!’