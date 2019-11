AMERIČKI SENAT USVOJIO PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U HONG KONGU: Peking: ‘Kina to osuđuje i odlučno se protivi’

Peking je osudio zakon o zaštiti ljudskih prava u Hong Kongu koji je usvojio američki Senat

Američki Senat jednoglasno je u utorak usvojio prijedlog zakona o zaštiti ljudskih prava u Hong Kongu nakon udara kineskih vlasti na prodemokratski pokret u toj autonomnoj teritoriji Kine, a Peking je osudio taj zakon te poručio da će poduzeti sve potrebno za zaštitu suvereniteta i sigurnosti zemlje.

Usvojeni prijedlog Zakona o ljudskim pravima i demokraciji u Hong Kongu bit će upućen Predstavničkom domu Kongresa, koji je ranije usvojio sličan akt. Dva doma Kongresa sada trebaju usuglasiti ta dva akta prije nego prijedlog zakona bude poslan američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

‘Dvostruki standardi’

Peking je reagirao na taj potez osudivši prijedlog zakona i poručivši da će poduzeti korake potrebne za zaštitu suvereniteta i sigurnosti zemlje. “Ovim činom se zanemaruju činjenice i istina, primjenjuju dvostruki standardi i nesmetano se miješaju u poslove Hong Konga i druge kineske unutarnje poslove. To je ozbiljno kršenje međunarodnog prava i osnovnih normi koje upravljaju međunarodnim odnosima. Kina to osuđuje i odlučno se protivi”, izjavio je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Geng Shuang.

Poručio je da bi se SAD trebao odmah prestati miješati u poslove Hong Konga i Kine.

Trump nije donio odluku?

Odgovor na to hoće li ga Trump potpisati ili staviti veto na njega nije poznat. Jedan anonimni američki dužnosnik nedavno je rekao kako odluka nije donesena. Taj dužnosnik rekao je da će, ako se zakon pojavi na Trumpovom stolu, vjerojatno doći do intenzivne rasprave između Trumpovih pomoćnika zabrinutih kako bi to moglo narušiti trgovinske pregovore s Kinom i onih koji vjeruju da je vrijeme da zauzmu stav oko Kine po pitanju ljudskih prava i statusa Hong Konga.

Zakonom o zaštiti ljudskih prava bi se od državnog tajnika Mike Pompea tražilo da bar jednom godišnje potvrdi da Hong Kong i dalje ima dovoljno autonomije kako bi se kvalificirao za posebno američko trgovačko razmatranje koje jača njegov status svjetskog financijskog centra. Također predviđa sankcije protiv odgovornih za kršenje ljudskih prava u Hong Kongu.

Zabrana izvoza municije

Američki Senat je u utorak jednoglasno usvojio i drugi prijedlog zakona kojim se zabranjuje izvoz određene municije policijskim snagama Hong Konga. Zabranjuje izvoz predmeta kao što su suzavac, sprej za papar, gumene metke i omamljujuće puške.

Prosvjedi koji su započeli prije više od pet mjeseci u Hong Kongu ne posustaju. Prosvjednici su bijesni zbog kineskog miješanja u slobode u Hong Kongu zajamčene u okviru predaje te bivše britanske kolonije matici zemlji 1997. Službena Kina te optužbe odbacuje kao neutemeljene.