AMERIČKI PROFESOR IZ ZAGREBA O NASILJU: ‘Ne znam kad će ti prosvjedi stati, nikad takvo što nisam vidio, a Trump je u bunkeru i tvita’

Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Cody McClain Brown osvrnuo se na nasilne prosvjede u SAD-u i rekao kako ubojstvo Georgea Floyda nije jedini okidač, već su to neuspješna borba protiv pandemije koronavirusa i 40 milijuna izgubljenih radnih mjesta

Zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg je u Minneapolisu ugušio policajac Derek Chauvin, diljem Sjedinjenih Američkih država održavaju se brojni prosvjedi koji su se u međuvremenu pretvorili u obračune s policijom, pljačke i palež. Nakon što su Hrvati otkrili što se događa u Americi, jedan Amerikanac koji živi i radi u Zagrebu otkrio je što misli o neredima i kakva je dublja politička poruka najvećih demonstracija zabilježenih u američkoj povijesti. Cody McClain Brown dugogodišnji je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu koji smatra da nije samo Floydovo ubojstvo okidač za nasilje.

“Osim što se prosvjeduje zbog Floydovog ubojstva, tu su i frustracije zbog reakcija vlasti na pandemiju, Trump je pokazao manjak odgovornosti i zato se sve raširilo. U SAD-u je sad 40 milijuna nezaposlenih, to se nikad prije nije dogodilo. Uz to imate pandemiju, a ljudi su bez posla i automatski su ostali bez zdravstvenog osiguranja, tako da je tu jako puno frustracija, a pogotovo zbog Trumpa, koji se u svemu ovome skriva u bunkeru i tvita”, rekao je za Index McClain Brown.

Infiltrirane ekstremističke skupine

Iako je organizator prosvjeda bio pokret Black lives matter, u masu su se infiltrirali pripadnici ekstremno lijeve Antife i ekstremno desnih Boogaloo Boisa, koji u svom djelovanju ne prezaju od nasilja, pa čak i korištenja oružja i militantnih taktika.

“Boogaloo Boisi su naoružani i puno opasniji od Antife, a problem je što Trump, što je pak tako karakteristično za njega, okrivljava Antifu, dok Boogaloo Boise nije ni spomenuo, što je zabrinjavajuće”, poručio je profesor.

Dodao je kako u prosvjedima sudjeluju ljudi koji traže da policija prestane ubijati Afroamerikance i zahtijevaju to na miroljubiv način, dok ekstremisti namjerno izazivaju nerede. To su shvatili i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey i guverner Minnesote Tim Walz, koji su upozorili da su agitatori došli izvana i mirna okupljanja pretvorili u bojišnicu, baš kao i u Los Angelesu, Louisvilleu, Detroitu, Washingtonu i još desecima gradova diljem SAD-a. Guverner Walz je procijenio da čak 80 posto ljudi koji sudjeluju u neredima nisu stanovnici Minnesote.

“Iskreno ne znam kad će ti prosvjedi stati, nikad takvo što nisam vidio. Stvar je u tome da bi predsjednik trebao zauzeti stav da svi trebamo biti zajedno i bar da se pretvaramo da se svi skupa slažemo, no Trump to ne radi, već radi još veće podjele u trenu kad je zajedništvo potrebnije nego ikad. Ne znam kako će to završiti, sve ovisi o lokalnoj politici, no jasno je da će biti puno agresije”, poručio je McClain Brown.

Bankari se moraju umiješati

Vjeruje da bi se prosvjedi mogli nastaviti do prvog utorka u studenom, kada se tradicionalno održavaju predsjednički izbori u SAD-u. Istaknuo je kako zbog pandemije nasilnici nose maske, pa ih je teže uhvatiti, a osvrnuo se i na implikacije na ionako već načeto gospodarstvo.

“Situacija bi se jedino mogla smiriti ako se udruže bankari i nešto poduzmu jer Trump ne zna što radi, a okružen je također ljudima koji ništa ne znaju. Steven Miller je bijeli supremacist, koji radi kao viši savjetnik za politiku predsjednika Donalda Trumpa. Njegovu politiku opisuju kao krajnje desničarsku i protuimigracijsku i ima veliki utjecaj na Trumpa i to je zabrinjavajuće”, zaključio je profesor McClain Brown.

