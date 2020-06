AMERIČKI POLICAJCI UBILI JOŠ JEDNOG CRNCA: Mladić spavao u autu na parkingu restorana, oni ga upucali; izašla snimka

Policijski službenici iz Atlante u Georgiji upucali su i ubili 27-godišnjeg Afroamerikanca Raysharda Brooksa i to nakon što su ga zatekli kako u petak navečer spava u autu parkirališta restorana Wendy’s. Kako javlja BuzzFeed, u priopćenju Istražnog ureda Georgije, policija je u petak oko 22:30 zaprimila poziv jer je mladićev automobil blokirao prolaz drugima.

Službenici su rekli da su ga probudili i alkotestirali, no da je test pokazao da je mladić u alkoholiziranom stanju te su ga zato priveli. U izvještaju stoji da se “osumnjičenik opirao uhićenju pa je došlo do naguravanja zbog čega je jedan od policajaca izvadio elektrošoker”. Također, u izvještaju policija Georgije navodi da svjedoci tvrde da je tijekom naguravanja osumnjičenik došao u posjed elektrošokera i da je upucan tijekom naguravanja.

NAORUŽANI POLICAJCI GURNULI STARCA NA ZEMLJU: Tvrdili su da se poskliznuo i pao, ali se pojavila uznemirujuća snimka

#BREAKING NEW VIDEO appears to show the man struggle with police before the shooting. Warning: Graphic #atlantariots #Atlanta pic.twitter.com/F2XOGlJIhV

— Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) June 13, 2020