AMERIČKI POLICAJCI UBILI JOŠ JEDNOG AFROAMERIKANCA? Petorica su ga bacila na pod, imao je vrećicu na glavi

Novi slučaj policijske brutalnosti otkriven je u Sjevernoj Karolini, gdje su petorica policajaca nanijela teške ozljede Afroamerikancu, koji je kasnije preminuo, pokušavajući ga obuzdati i skinuti mu lisice dok je boravio u pritvoru

Još jedna snimka policijske brutalnosti objavljena je ovoga tjedna po nalogu sudaca iz Sjeverne Karoline. Na njoj se vidi kako policajci nekoliko puta svladavaju 56-godišnjeg Afroamerikanca Johna Elliotta Nevillea, nakon čega je ovaj pao i nesvijest i preminuo. Cijeli slučaj užasno podsjeća na ubojstvo Georgea Floyda krajem svibnja u Minneapolisu, koji je pokrenuo lavinu prosvjeda diljem svijeta. Tužitelj okruga Forsyth, Jim O’Neill podigao je optužnice protiv petorice policajaca i medicinske sestre, koji su bili prisutni tijekom tragičnog događaja koji se dogodio 2. prosinca u okružnom pritvoru. Oni su također i razriješeni dužnosti, javlja CNN.

Nevillea su uhitili zbog optužbe za napad na žensku osobu. Dok je bio u pritvoru, pozlilo mu je te je pao s kreveta na kat na pod. Policajci i medicinska sestra našli su ga dezorijentiranog u ćeliji te su ga premjestili u sobu za promatranje, gdje je u idućih 45 minuta zadobio ozljede od kojih je na kraju preminuo.

Pao je s kreveta na kat

Na snimkama s kamera postavljenih u policijske uniforme čuje se kako Neville vrišti nakon ulaska petorice policajaca u njegovu ćeliju: “Čekaj, pustite me, pustite me!” Čuje se i kako je nekoliko puta viknuo: “Mama! Mama! Mama!”

Nakon toga mu je jedan od policajaca objasnio da se treba smiriti i da se prestane opirati. Nakon toga se vidi da Neville nepomično leži na podu dok mu policajci skidaju lisice. Na glavi je imao vrećicu kako ne bi pljuvao po policajcima. Potom je prevezen u drugu sobu, gdje ga je medicinska sestra izmjerila tlak i upitala ga zna li gdje je, na što je on rekao da ne zna. Nakon toga su ga odveli u drugu ćeliju te ga bacili na pod i pokušali obuzdati nakon što je on htio skinuti lisice.

Na snimkama se čuje kako Neville ponovno viče: “Pomozite! Moje ruke! Pomozite mi! Pomozite mi. Ne mogu disati.” Jedan policajac mu je na to odgovorio: “Čujem te. Govoriš, dakle možeš disati.” Neville je nastavio: “Molim te. Ne mogu disati. Pusti me! Ne mogu disati, pusti me. Molim te”, na što mu policajac odgovara da se smiri: “Trebate se smiriti. Pokušavamo skinuti lisice, a vi nam otežavate. Možete disati jer možete govoriti. Dakle, sve je u redu. Možete disati jer vičete i krećete se. Trebate se smiriti. Prestanite se opirati. Što se prije opustite, brže ćemo otići odavde.”

Preminuo u bolnici

Nakon toga se vidi kako policija i dalje s Nevillea skida lisice, koji u jednom trenutku prestaje vikati i čini se da ne reagira. “Dobro je, Johne, skoro smo gotovi”, čuje se kako mu govori policajac. Nakon toga ga je medicinsko osoblje pokušalo oživjeti te su ga prebacili u bolnicu Wake Forest gdje je umro 4. prosinca.

Kada je došla hitna pomoć, Nevilleove zjenice su bile proširene i nisu reagirale na podražaje, navodi se u izvješću patologa okruga Forsyth. Kao uzrok njegove smrti navedena je “hipoksično-ishemijska ozljeda mozga uslijed kardiopulmonalnog zastoja”. Dodaje se i da je Neville patio od “akutno izmijenjenog mentalnog statusa i astme”.

