AMERIČKI NOVINAR SPOMENUO HRVATSKU DOK JE KOMENTIRAO AMERIČKE IZBORE: ‘Ovaj sustav je smiješan’

Tijesna utrka između kandidata na američkim predsjedničkim izborima, Donalda Trumpa i Joea Bidena, nastavlja se dok se prebrojavaju glasovi. Za sada, Biden je u vodstvu pred Trumpom u ključnim državama.

Pa dok tako pristaše i jednog i drugog kandidata grizu nokte i čekaju rezultate, jedan korisnik Twittera osvrnuo se na Bidenovu prednost kroz zanimljivu usporedbu. Riječ je o korisniku Jesseju Mechanicu, čovjeku koji piše članke za razne američke medije, a i vodi vlastiti blog Logical Radical.

Mechanic je na Twitteru napisao da je američki demokratski sustav glasovanja ne funkcionira dobro zato što Biden, koji ima četiri milijuna glasova, baš koliko Hrvatska ima stanovnika, svejedno može izgubiti jer može presuditi par stotina glasova.

Joe Biden is now up by over 4 million votes. 4 MILLION. He’s leading by the the entire population of Croatia and yet could still theoretically lose due to a few thousand votes in 4 states. Just another reminder of what a ridiculous, undemocratic system this is.

— Jesse Mechanic (@JMechanic) November 6, 2020