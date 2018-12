AMERIČKI NOSAČ UPLOVIO U PERZIJSKI ZALJEV, IRAN PORUČUJE: ‘Ne smatramo to prijetnjom, ali smo spremni’

“Prisutnost američkog vojnog broda za nas je nevažna. Nećemo dozvoliti da vojni brod dođe blizu naših teritorijalnih voda u Perzijskom zaljevu”, rekao je iranski admiral Habibollah Sayyari

Iran je spreman odgovoriti na američke neprijateljske akcije, no američki nosač zrakoplova koji se od prošlog tjedna nalazi u Perzijskom zaljevu ne smatra prijetnjom, rekao je zapovjednik iranske mornarice u ponedjeljak. Nosač zrakoplova USS John C. Stennis ušao je u Perzijski zaljev u petak, čime je, zbog sve većih napetosti između Teherana i Washingtona, završilo dugo razdoblje odsutnosti američkih nosača zrakoplova iz tog područja.

“Prisutnost američkog vojnog broda za nas je nevažna”, rekao je admiral Habibollah Sayyari za izvještajnu agenciju ISNA. “Nećemo dozvoliti da vojni brod dođe blizu naših teritorijalnih voda u Perzijskom zaljevu”, izjavio je Sayyari.

Revolucionarna garda započela vojne vježbe u Zaljevu

Dodao je da američka mornarica ima pravo ploviti međunarodnim vodama u blizini Irana, jednako kao što Iran ima pravo ploviti Atlantskim oceanom, blizu američkih teritorijalnih voda. Međutim, Sayyari je naglasio kako je Iran na oprezu zbog mogućih prijetnji.

“Oni nemaju hrabrosti niti kapaciteta da poduzmu mjere protiv nas. Dovoljno smo sposobni oduprijeti se američkim postupcima i u potpunosti smo uvježbani za takav ishod.”

Iranska elitna Revolucionarna garda u subotu je u zaljevu započela vojne vježbe u kojima sudjeluju vojni brodovi, helikopteri, bespilotne letjelice, bacači raketa i komandosi. Hvaleći “uspjeh” vojnih vježba, glasnogovornik garde brigadni general Ramezan Sharif u ponedjeljak je izjavio: “Perzijski i Omanski zaljev bili su puno sigurniji tijekom proteklih 10 mjeseci, u odsutstvu američkog nosača zrakoplova”.

Zbog Trumpovog poteza povećana napetost s Iranom

Američko-iranski rat riječima intenzivirao se otkad je američki predsjednik Donald Trump u svibnju odustao od sporazuma o nuklearnom oružju s Iranom te je ponovno nametnuo sankcije iranskom bankarskom i energetskom sektoru.

Iran je upozorio da ako zbog američkih pritisaka ne bude u mogućnosti prodavati svoju naftu, tada to neće moći niti jedna od susjednih zemalja, prijeteći da će blokirati Hormuški tjesnac.

Trećina svjetske prekomorske nafte prolazi Hormuškim tjesnacem kako bi s Bliskog istoka stigla do velikih tržišta. Posljednjih je godina periodički dolazilo do sukoba između Revolucionarne garde i američke vojske u zaljevu, no broj incidenata smanjen je u proteklih nekoliko mjeseci.

