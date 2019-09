KONGRES POKREĆE ISTRAGU O OPOZIVU DONALDA TRUMPA! Odmah je tvitao i potpuno je bijesan; ‘Ovo je zlostavljanje predsjednika’

Nancy Pelosi, predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi objavila je kako Kongres pokreće istragu o opozivu Donalda Trumpa! Za Trumpa je to velik problem s obzirom na to da u Zastupničkom domu većinu imaju Demokrati ispred Trumpovih Republikanaca.

Istraga će pokušati utvrditi je li Trump zatražio pomoć Ukrajine da mu pomogne razotkriti bivšeg potpredsjednika Joea Bidena, koji je predvodnik demokratskih kandidata za predsjedničku utrku 2020.

Sumnja se da je Trump u nekoliko navrata vršio pritisak na ukrajinskog predsjednika ne bi li ovaj istražio Bidena i njegovog sina, navodno, vezano za korupciju.

Očekivano, Trump se odmah okrenuuo Twitteru.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019