AMERIČKA KOMPANIJA: ‘Imamo lijek za koronu, 100 posto je učinkovit’; Dionice eksplodirale, eksperti skeptični: ‘Pa nisu još testirali na ljudima’

Sorrento Therapeutics kaže kako su razvili antitijela koja zaustavljaju koronavirus, no lijek tek treba proći klinička ispitivanja

Američka kompanija Sorrento Therapeutics objavila je u petak kako antitijela koja su razvili pokazuju “100 postotno zaustavljanje” koronavirusa u predkliničkim istraživanjima.

Nakon ove objave, dionice biotehnološke kompanije narasle su u petak za 244 posto. Iz kompanije su kazali kako planiraju “generirati koktel antitijela koji bi služio kao zaštitni štit protiv SARS-CoV-2”, piše Business Insider.

Kazali su kako će od regulatora zatražiti “prioritetnu procjenu i ubrzani pregled” svojih antitijela. Dodaju i kako se nadaju vladinoj podršci i partnerstvu s famaceutskom tvrtkom koja bi povećala proizvodnju ako se klinička ispitivanja pokažu uspješnim.

Kazali su i kako će pune rezultate predkliničkih eksperimenata “uskoro dostaviti za recenziranje u publikaciji”.

Sorrento Therapeutics skyrockets 244% after claiming a breakthrough on COVID-19 drug https://t.co/YV8HPXOkFc — Business Insider (@businessinsider) May 15, 2020

Nakon objave snažan rast vrijednosti kompanije

Tržišna vrijednost Sorrenta porasla je s 549 milijuna dolara u četvrtak na gotovo 1,9 milijardi dolara u brzom roku nakon objave ove vijesti.

Ugledni Wall Street Journal, ovu je vijest popratio naslovom “Budite 100 posto skeptični oko lijeka za koronavirus”, a premda iz kompanije stižu optimistične najave na koje je reagiralo i tržište, konačan će sud o ovom lijeku dati daljnja ispitivanja.

Sorrento svoj lijek naziva COVI-SHIELD, odnosno COVI- štit, a tvrde da je toliko učinkovit da se može koristiti i kao samo samostalna terapija. Prije otprilike dva tjedna ovaj je tim počeo analizu stotine antitijela iz njihove biblioteke te su otkrili desetak koji su blokirali koronavirus. Sada tvrde da su pronašli terapiju koja je 100 posto učinkovita nakon razdoblja od četiri dana inkubacije.

“S obzirom na vrlo učinkovitost podataka koje smo vidjeli, koliko je ovo snažno tijelo, vrlo smo uvjereni da bi ovo moglo djelovati”, prenosi riječi doktora Marka Brunswicka iz Sorrenta NBC.

Stručnjaci pozivaju na oprez

No, lijek još nije testiran na ljudima, a njihov je plan upotrijebiti antitijelo s kombinacijom još nekoliko drugih da bi stvorili koktel koji će djelovati na ljude ako virus mutira.

Planiraju započeti povećanje proizvodnje, ali neki znanstvenici upozoravaju da samo deset posto lijekova koja uđu u klinička ispitivanja dobiju odobrenje američke regulatorne agencije FDA.

“Ono što je ključno za zapamtiti o rezultatima iz Sorrenta, jest da su to laboratorijski podaci, oni zapravo nisu testirali lijek na stvarnim ljudskim bićima. Dakle, kad se to dogodi, bit će sjajno, no moramo vidjeti sigurnost i učinkovitost”, rekao je za Lipi Roy, NBC-ev suradnik specijaliziran za medicinu.

U kompaniji se nadaju kako će do kraja godine imati prijavu FDA-u za odorenje.

